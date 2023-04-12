https://ria.ru/20230412/arest-1864806899.html

Суд отправил под домашний арест главу Черкасской епархии УПЦ, пишут СМИ

Суд отправил под домашний арест главу Черкасской епархии УПЦ, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023

Суд отправил под домашний арест главу Черкасской епархии УПЦ, пишут СМИ

Суд в Черкассах отправил под домашний арест на 60 дней главу Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Черкасского и... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:35

2023-04-12T15:35

2023-04-12T15:35

религия

украина

черкассы

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Суд в Черкассах отправил под домашний арест на 60 дней главу Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), подозреваемого в разжигании межконфессиональной розни, сообщает в среду издание УНН. "Применить к подозреваемому Снигиреву меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней", - приводятся в сообщении слова судьи. По данным издания, суд также обязал подозреваемого носить электронное средство контроля, прибывать к следователю или прокурору по первому вызову, не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает. Также суд обязал его воздержаться от общения со свидетелями по уголовному делу и сдать свой загранпаспорт. Ранее митрополит сообщал, что ему было предъявлено обвинение в поддержке российской военной операции на Украине. "Сегодня серебряные иудники звенят в карманах многих предателей церкви, в том числе, которые участвовали в составлении доносов на меня и других иерархов. Мы знаем, несколько священнослужителей, запрещенных мною в священнослужении за уклонение в раскол, несколько бывших сотрудников епархии, а также священников ПЦУ написали на меня доносы в службу безопасности Украины, на основании которых и открыто против меня уголовное дело", - заявил митрополит Феодосий в видео, которое опубликовал Союз православных журналистов. Он подчеркнул, что "каждый шаг", каждое процессуальное действие будет широко освещаться церковными СМИ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230412/upts-1864781455.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, черкассы, ситуация вокруг упц