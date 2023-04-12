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Суд арестовал ростовчанина, обвиняемого в убийстве соседки

Суд арестовал ростовчанина, обвиняемого в убийстве соседки - РИА Новости, 12.04.2023

Суд арестовал ростовчанина, обвиняемого в убийстве соседки

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней соседки, сообщил журналистам представитель СУСК России по... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:37

2023-04-12T11:37

2023-04-12T11:37

россия

ростов-на-дону

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней соседки, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. "В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он. По данным следствия, ночью 8 апреля мужчина в квартире дома на бульваре Комарова услышал шум из соседней квартиры, где жила 17-летняя девушка. Мужчине показалось, что кто-то там громко разговаривает. Он взял кухонный молоток с ножом и пошел в квартиру девушки, "где в ходе возникшего конфликта нанес ей множественные удары молотком и ножом по голове и туловищу". Девушка скончалась на месте происшествия, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье в "Убийство", назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертиз. Также в отношении обвиняемого назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы.

https://ria.ru/20230411/zaderzhanie-1864427210.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростов-на-дону, ростовская область, происшествия