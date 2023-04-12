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Суд арестовал ростовчанина, обвиняемого в убийстве соседки - РИА Новости, 12.04.2023
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11:37 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/arest-1864715699.html
Суд арестовал ростовчанина, обвиняемого в убийстве соседки
Суд арестовал ростовчанина, обвиняемого в убийстве соседки - РИА Новости, 12.04.2023
Суд арестовал ростовчанина, обвиняемого в убийстве соседки
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней соседки, сообщил журналистам представитель СУСК России по... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:37
2023-04-12T11:37
россия
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней соседки, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. "В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он. По данным следствия, ночью 8 апреля мужчина в квартире дома на бульваре Комарова услышал шум из соседней квартиры, где жила 17-летняя девушка. Мужчине показалось, что кто-то там громко разговаривает. Он взял кухонный молоток с ножом и пошел в квартиру девушки, "где в ходе возникшего конфликта нанес ей множественные удары молотком и ножом по голове и туловищу". Девушка скончалась на месте происшествия, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье в "Убийство", назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертиз. Также в отношении обвиняемого назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы.
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россия, ростов-на-дону, ростовская область, происшествия
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Происшествия
Суд арестовал ростовчанина, обвиняемого в убийстве соседки

Суд арестовал ростовчанина, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней соседки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней соседки, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
"В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.
По данным следствия, ночью 8 апреля мужчина в квартире дома на бульваре Комарова услышал шум из соседней квартиры, где жила 17-летняя девушка. Мужчине показалось, что кто-то там громко разговаривает. Он взял кухонный молоток с ножом и пошел в квартиру девушки, "где в ходе возникшего конфликта нанес ей множественные удары молотком и ножом по голове и туловищу". Девушка скончалась на месте происшествия, мужчину задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье в "Убийство", назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертиз. Также в отношении обвиняемого назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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РоссияРостов-на-ДонуРостовская областьПроисшествия
 
 
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