Рейтинг@Mail.ru
Суд по иску "Траста" взыскал с Ананьевых 113,1 миллиарда рублей убытков - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/ananevy-1864843100.html
Суд по иску "Траста" взыскал с Ананьевых 113,1 миллиарда рублей убытков
Суд по иску "Траста" взыскал с Ананьевых 113,1 миллиарда рублей убытков - РИА Новости, 12.04.2023
Суд по иску "Траста" взыскал с Ананьевых 113,1 миллиарда рублей убытков
Арбитражный суд Москвы по иску банка "Траст" взыскал солидарно около 113,1 миллиарда рублей убытков с троих бывших контролирующих лиц Автовазбанка, включая... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:47
2023-04-12T16:47
экономика
москва
россия
дмитрий ананьев
траст
промсвязьбанк
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску банка "Траст" взыскал солидарно около 113,1 миллиарда рублей убытков с троих бывших контролирующих лиц Автовазбанка, включая экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства. Поданный еще в апреле 2021 года иск "Траста" о солидарном взыскании убытков, причиненных санацией "АВБ Банка", адресован бывшим контролирующим лицам этого кредитного учреждения, первую санацию которого проводил Промсвязьбанк. Ответчиками в иске, помимо Ананьевых, указаны экс-совладелец "АВБ Банка" Николай Таран и Олег Вдовин, президент "АВБ Банка" с февраля 2016 по август 2018 года. Суд в среду, как рассказал источник, требования к Вдовину отклонил. Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из его учредителей стал "АвтоВАЗ". В июле 2015 года ЦБ РФ передал "АВБ Банк" на санацию Промсвязьбанку Ананьевых. Но в декабре 2017 года санация потребовалась уже самому ПСБ, Автовазбанк затем отошел "Трасту". С апреля 2018 года Банк России в качестве финансовой помощи "АВБ Банку" предоставил денежные средства в форме депозитов на сумму 352,5 миллиарда рублей и средства на докапитализацию в размере около 350 миллионов рублей. Сумма этого иска рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства через Фонд консолидации банковского сектора. С августа 2022 года это дело по ходатайству Центробанка, участвующего в нем в статусе третьего лица, слушалось в закрытом режиме. На базе банка "Траст" после присоединения к нему летом 2018 года "Рост банка" был создан банк непрофильных активов (БНА), который консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. "Траст" в марте 2019 года сообщал, что завершил присоединение активов "АВБ Банка" на 340 миллиардов рублей, тем самым завершив консолидацию активов в сфере интересов БНА. С учетом ранее переданных активов группы "Открытие", включая активы "Бинбанка", "Траста" и "Рост банка", их общая стоимость достигла на тот момент 2 триллионов рублей.
https://ria.ru/20230110/ananev-1843952121.html
https://ria.ru/20221108/bankrotstvo-1829857116.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, россия, дмитрий ананьев, траст , промсвязьбанк, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Москва, Россия, Дмитрий Ананьев, ТРАСТ , Промсвязьбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Суд по иску "Траста" взыскал с Ананьевых 113,1 миллиарда рублей убытков

Суд взыскал с братьев Ананьевых 113,1 миллиарда рублей убытков от санации "АВБ Банка"

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску банка "Траст" взыскал солидарно около 113,1 миллиарда рублей убытков с троих бывших контролирующих лиц Автовазбанка, включая экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства.
Поданный еще в апреле 2021 года иск "Траста" о солидарном взыскании убытков, причиненных санацией "АВБ Банка", адресован бывшим контролирующим лицам этого кредитного учреждения, первую санацию которого проводил Промсвязьбанк. Ответчиками в иске, помимо Ананьевых, указаны экс-совладелец "АВБ Банка" Николай Таран и Олег Вдовин, президент "АВБ Банка" с февраля 2016 по август 2018 года. Суд в среду, как рассказал источник, требования к Вдовину отклонил.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Верховный суд признал незаконность брачного договора экс-банкира Ананьева
10 января, 17:05
Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из его учредителей стал "АвтоВАЗ". В июле 2015 года ЦБ РФ передал "АВБ Банк" на санацию Промсвязьбанку Ананьевых. Но в декабре 2017 года санация потребовалась уже самому ПСБ, Автовазбанк затем отошел "Трасту".
С апреля 2018 года Банк России в качестве финансовой помощи "АВБ Банку" предоставил денежные средства в форме депозитов на сумму 352,5 миллиарда рублей и средства на докапитализацию в размере около 350 миллионов рублей.
Сумма этого иска рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства через Фонд консолидации банковского сектора. С августа 2022 года это дело по ходатайству Центробанка, участвующего в нем в статусе третьего лица, слушалось в закрытом режиме.
На базе банка "Траст" после присоединения к нему летом 2018 года "Рост банка" был создан банк непрофильных активов (БНА), который консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. "Траст" в марте 2019 года сообщал, что завершил присоединение активов "АВБ Банка" на 340 миллиардов рублей, тем самым завершив консолидацию активов в сфере интересов БНА. С учетом ранее переданных активов группы "Открытие", включая активы "Бинбанка", "Траста" и "Рост банка", их общая стоимость достигла на тот момент 2 триллионов рублей.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Промсвязьбанк подал заявление о банкротстве Алексея Ананьева
8 ноября 2022, 09:08
 
ЭкономикаМоскваРоссияДмитрий АнаньевТРАСТПромсвязьбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала