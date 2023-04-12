https://ria.ru/20230412/ananevy-1864843100.html

Суд по иску "Траста" взыскал с Ананьевых 113,1 миллиарда рублей убытков

Суд по иску "Траста" взыскал с Ананьевых 113,1 миллиарда рублей убытков - РИА Новости, 12.04.2023

Суд по иску "Траста" взыскал с Ананьевых 113,1 миллиарда рублей убытков

Арбитражный суд Москвы по иску банка "Траст" взыскал солидарно около 113,1 миллиарда рублей убытков с троих бывших контролирующих лиц Автовазбанка, включая... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:47

2023-04-12T16:47

2023-04-12T16:47

экономика

москва

россия

дмитрий ананьев

траст

промсвязьбанк

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску банка "Траст" взыскал солидарно около 113,1 миллиарда рублей убытков с троих бывших контролирующих лиц Автовазбанка, включая экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства. Поданный еще в апреле 2021 года иск "Траста" о солидарном взыскании убытков, причиненных санацией "АВБ Банка", адресован бывшим контролирующим лицам этого кредитного учреждения, первую санацию которого проводил Промсвязьбанк. Ответчиками в иске, помимо Ананьевых, указаны экс-совладелец "АВБ Банка" Николай Таран и Олег Вдовин, президент "АВБ Банка" с февраля 2016 по август 2018 года. Суд в среду, как рассказал источник, требования к Вдовину отклонил. Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из его учредителей стал "АвтоВАЗ". В июле 2015 года ЦБ РФ передал "АВБ Банк" на санацию Промсвязьбанку Ананьевых. Но в декабре 2017 года санация потребовалась уже самому ПСБ, Автовазбанк затем отошел "Трасту". С апреля 2018 года Банк России в качестве финансовой помощи "АВБ Банку" предоставил денежные средства в форме депозитов на сумму 352,5 миллиарда рублей и средства на докапитализацию в размере около 350 миллионов рублей. Сумма этого иска рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства через Фонд консолидации банковского сектора. С августа 2022 года это дело по ходатайству Центробанка, участвующего в нем в статусе третьего лица, слушалось в закрытом режиме. На базе банка "Траст" после присоединения к нему летом 2018 года "Рост банка" был создан банк непрофильных активов (БНА), который консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. "Траст" в марте 2019 года сообщал, что завершил присоединение активов "АВБ Банка" на 340 миллиардов рублей, тем самым завершив консолидацию активов в сфере интересов БНА. С учетом ранее переданных активов группы "Открытие", включая активы "Бинбанка", "Траста" и "Рост банка", их общая стоимость достигла на тот момент 2 триллионов рублей.

https://ria.ru/20230110/ananev-1843952121.html

https://ria.ru/20221108/bankrotstvo-1829857116.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, москва, россия, дмитрий ананьев, траст , промсвязьбанк, центральный банк рф (цб рф)