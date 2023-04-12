https://ria.ru/20230412/almaz-antey-1864850579.html
"Алмаз-Антей" может начать выпуск машин e-Neva на бывшем заводе Toyota
"Алмаз-Антей" может начать выпуск машин e-Neva на бывшем заводе Toyota - РИА Новости, 12.04.2023
"Алмаз-Антей" может начать выпуск машин e-Neva на бывшем заводе Toyota
Концерн "Алмаз-Антей" может начать производство электромобилей e-Neva, а также машин новых партнеров на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, такая... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:58
2023-04-12T16:58
2023-04-12T17:01
экономика
авто
санкт-петербург
россия
денис мантуров
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" может начать производство электромобилей e-Neva, а также машин новых партнеров на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, такая возможность прорабатывается с Минпромторгом РФ, заявил журналистам вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров. "Прорабатываем вопрос с "Алмаз-Антеем" по производству e-Neva на бывшем заводе Toyota", - сказал он. "Начало производства автомобиля запланировано на 2026 год. А до этого есть варианты ещё с кем-то из автопроизводителей делать сборку, чтобы "раскачать" само производство", - добавил чиновник.В конце марта Минпромторг РФ объявил, что автозавод Toyota в Санкт-Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ" (подведомственному министерству), соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование. Тогда в министерстве отмечали, что уже прорабатывают возможность скорейшего возобновления производства на площадке.
https://ria.ru/20230404/moskvich-1862833657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, санкт-петербург, россия, денис мантуров, концерн пво "алмаз-антей"
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Денис Мантуров, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
"Алмаз-Антей" может начать выпуск машин e-Neva на бывшем заводе Toyota
Мантуров: "Алмаз-Антей" может начать выпуск машин на бывшем заводе Toyota в Петербурге
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" может начать производство электромобилей e-Neva, а также машин новых партнеров на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, такая возможность прорабатывается с Минпромторгом РФ, заявил журналистам вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров.
"Прорабатываем вопрос с "Алмаз-Антеем" по производству e-Neva на бывшем заводе Toyota", - сказал он.
"Начало производства автомобиля запланировано на 2026 год. А до этого есть варианты ещё с кем-то из автопроизводителей делать сборку, чтобы "раскачать" само производство", - добавил чиновник.
В конце марта Минпромторг РФ объявил, что автозавод Toyota в Санкт-Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ" (подведомственному министерству), соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование. Тогда в министерстве отмечали, что уже прорабатывают возможность скорейшего возобновления производства на площадке.
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