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Нижегородский суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen - РИА Новости, 12.04.2023
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11:33 12.04.2023 (обновлено: 11:41 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/aktivy-1864713341.html
Нижегородский суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen
Нижегородский суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen - РИА Новости, 12.04.2023
Нижегородский суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen
Арбитражный суд Нижегородской области отказал Горьковскому автозаводу в обеспечении второго иска к Volkswagen - на 28,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:33
2023-04-12T11:41
авто
нижний новгород
россия
нижегородская область
группа газ
фольксваген груп рус
volkswagen touareg
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области отказал Горьковскому автозаводу в обеспечении второго иска к Volkswagen - на 28,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Согласно картотеке суда, 7 апреля автомобильный завод "ГАЗ" потребовал взыскать с компании "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft) 28,405 миллиарда рублей. А 10 апреля ГАЗ подал ходатайство об обеспечении искового заявления.Согласно также данным из картотеки суда, 11 апреля судья Алена Главинская приняла исковое заявление к производству и назначила предварительное судебное заседание на 7 июня. При этом она вынесла определение "Отказать в обеспечении искового заявления в ответ на ходатайство (заявление) (10.04.2023) от ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" от 10 апреля".Как пояснили агентству в пресс-службе Арбитражного суда Нижегородской области, по существу заявление не рассмотрено, определение судьи касается только мер обеспечения иска.В середине марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который тогда потребовал взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить уход Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты его недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество.
https://ria.ru/20230406/chery-1863381024.html
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авто, нижний новгород, россия, нижегородская область, группа газ, фольксваген груп рус, volkswagen touareg
Авто, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Группа ГАЗ, Фольксваген Груп Рус, Volkswagen Touareg
Нижегородский суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen

Суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen по иску Горьковского автозавода

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области отказал Горьковскому автозаводу в обеспечении второго иска к Volkswagen - на 28,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Согласно картотеке суда, 7 апреля автомобильный завод "ГАЗ" потребовал взыскать с компании "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft) 28,405 миллиарда рублей. А 10 апреля ГАЗ подал ходатайство об обеспечении искового заявления.
Завод Volkswagen в России - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
СМИ: на заводе Volkswagen в России могут начать выпуск китайских Chery
6 апреля, 09:25
Согласно также данным из картотеки суда, 11 апреля судья Алена Главинская приняла исковое заявление к производству и назначила предварительное судебное заседание на 7 июня. При этом она вынесла определение "Отказать в обеспечении искового заявления в ответ на ходатайство (заявление) (10.04.2023) от ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" от 10 апреля".
Как пояснили агентству в пресс-службе Арбитражного суда Нижегородской области, по существу заявление не рассмотрено, определение судьи касается только мер обеспечения иска.
В середине марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который тогда потребовал взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить уход Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты его недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество.
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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3 апреля, 17:12
 
АвтоНижний НовгородРоссияНижегородская областьГруппа ГАЗФольксваген Груп РусVolkswagen Touareg
 
 
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