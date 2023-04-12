https://ria.ru/20230412/aktivy-1864713341.html

Нижегородский суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen

Нижегородский суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen - РИА Новости, 12.04.2023

Нижегородский суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen

Арбитражный суд Нижегородской области отказал Горьковскому автозаводу в обеспечении второго иска к Volkswagen - на 28,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:33

2023-04-12T11:33

2023-04-12T11:41

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Нижегородской области отказал Горьковскому автозаводу в обеспечении второго иска к Volkswagen - на 28,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Согласно картотеке суда, 7 апреля автомобильный завод "ГАЗ" потребовал взыскать с компании "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft) 28,405 миллиарда рублей. А 10 апреля ГАЗ подал ходатайство об обеспечении искового заявления.Согласно также данным из картотеки суда, 11 апреля судья Алена Главинская приняла исковое заявление к производству и назначила предварительное судебное заседание на 7 июня. При этом она вынесла определение "Отказать в обеспечении искового заявления в ответ на ходатайство (заявление) (10.04.2023) от ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" от 10 апреля".Как пояснили агентству в пресс-службе Арбитражного суда Нижегородской области, по существу заявление не рассмотрено, определение судьи касается только мер обеспечения иска.В середине марта арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который тогда потребовал взыскать с российской "дочки" одного из крупнейших автопроизводителей в мире более 15,5 миллиарда рублей. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить уход Volkswagen из страны до разрешения ситуации. Однако 3 апреля суд частично удовлетворил ходатайство "Фольксваген Груп Рус", отменив арест на объекты его недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество.

https://ria.ru/20230406/chery-1863381024.html

https://ria.ru/20230403/volkswagen-1862709840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

авто, нижний новгород, россия, нижегородская область, группа газ, фольксваген груп рус, volkswagen touareg