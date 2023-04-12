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Польша получит 14 американских танков Abrams до июня - РИА Новости, 12.04.2023
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23:01 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/abrams-1864928424.html
Польша получит 14 американских танков Abrams до июня
Польша получит 14 американских танков Abrams до июня - РИА Новости, 12.04.2023
Польша получит 14 американских танков Abrams до июня
Польша до июня получит 14 американских танков Abrams, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем Twitter. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T23:01
2023-04-12T23:01
в мире
польша
сша
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 12 апр - РИА Новости. Польша до июня получит 14 американских танков Abrams, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем Twitter. "До июня в Польшу попадут 14 Abrams, которые укрепят польскую армию. Это бронированный щит, который защитит нас с востока", - написал польский премьер. Ранее Моравецкий, посещая предприятие по производству танков Abrams в американском Аннистоне, заявил, что Польша хочет разместить у себя европейский центр обслуживания таких танков, а также производство боеприпасов с обедненным ураном для них. Польша ранее подписала контракт на поставку из США 250 танков Abrams, а потом дополнительно докупила еще 116 таких машин.
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в мире, польша, сша, матеуш моравецкий
В мире, Польша, США, Матеуш Моравецкий
Польша получит 14 американских танков Abrams до июня

Премьер Моравецкий: Польша получит 14 американских танков Abrams до июня

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams
Американские танки Abrams - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 апр - РИА Новости. Польша до июня получит 14 американских танков Abrams, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем Twitter.
"До июня в Польшу попадут 14 Abrams, которые укрепят польскую армию. Это бронированный щит, который защитит нас с востока", - написал польский премьер.
Ранее Моравецкий, посещая предприятие по производству танков Abrams в американском Аннистоне, заявил, что Польша хочет разместить у себя европейский центр обслуживания таких танков, а также производство боеприпасов с обедненным ураном для них.
Польша ранее подписала контракт на поставку из США 250 танков Abrams, а потом дополнительно докупила еще 116 таких машин.
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В миреПольшаСШАМатеуш Моравецкий
 
 
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