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Польша хочет разместить у себя центр обслуживания танков Abrams
Польша хочет разместить у себя центр обслуживания танков Abrams - РИА Новости, 12.04.2023
Польша хочет разместить у себя центр обслуживания танков Abrams
Польша хочет разместить у себя европейский центр обслуживания американских танков Abrams, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, посещая... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T21:27
2023-04-12T21:27
2023-04-12T21:48
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ВАРШАВА, 12 апр – РИА Новости. Польша хочет разместить у себя европейский центр обслуживания американских танков Abrams, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, посещая предприятие по производству танков Abrams в американском Аннистоне.Выступление Моравецкого транслирует Польское телевидение."До этого танки Abrams в Европе использовались в основном американскими войсками. Но вместе с нашей закупкой мы будем одним из главных операторов. Также Румыния обдумывает, не купить ли танки Abrams. Мне важно разместить в Польше центр обслуживания и центр сервиса танков Abrams для всей Европы", - добавил он.В начале текущего года Польша приобрела у США 116 танков Abrams. Ранее Польша уже подписала контракт на поставку из США 250 таких танков.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html
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польша, m1 abrams, сша, в мире, технологии, европа, матеуш моравецкий
Польша, M1 Abrams, США, В мире, Технологии, Европа, Матеуш Моравецкий
Польша хочет разместить у себя центр обслуживания танков Abrams
Моравецкий: Польша хочет разместить у себя европейский центр обслуживания танков Abrams