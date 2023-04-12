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Польша хочет разместить у себя центр обслуживания танков Abrams - РИА Новости, 12.04.2023
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21:27 12.04.2023 (обновлено: 21:48 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/abrams-1864918723.html
Польша хочет разместить у себя центр обслуживания танков Abrams
Польша хочет разместить у себя центр обслуживания танков Abrams - РИА Новости, 12.04.2023
Польша хочет разместить у себя центр обслуживания танков Abrams
Польша хочет разместить у себя европейский центр обслуживания американских танков Abrams, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, посещая... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T21:27
2023-04-12T21:48
польша
m1 abrams
сша
в мире
технологии
европа
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 12 апр – РИА Новости. Польша хочет разместить у себя европейский центр обслуживания американских танков Abrams, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, посещая предприятие по производству танков Abrams в американском Аннистоне.Выступление Моравецкого транслирует Польское телевидение."До этого танки Abrams в Европе использовались в основном американскими войсками. Но вместе с нашей закупкой мы будем одним из главных операторов. Также Румыния обдумывает, не купить ли танки Abrams. Мне важно разместить в Польше центр обслуживания и центр сервиса танков Abrams для всей Европы", - добавил он.В начале текущего года Польша приобрела у США 116 танков Abrams. Ранее Польша уже подписала контракт на поставку из США 250 таких танков.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html
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польша, m1 abrams, сша, в мире, технологии, европа, матеуш моравецкий
Польша, M1 Abrams, США, В мире, Технологии, Европа, Матеуш Моравецкий
Польша хочет разместить у себя центр обслуживания танков Abrams

Моравецкий: Польша хочет разместить у себя европейский центр обслуживания танков Abrams

© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 апр – РИА Новости. Польша хочет разместить у себя европейский центр обслуживания американских танков Abrams, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, посещая предприятие по производству танков Abrams в американском Аннистоне.
Выступление Моравецкого транслирует Польское телевидение.
«
"Я здесь говорил с американскими военными, с руководством предприятия о возможности размещения в Польше предприятия, которое будет ремонтировать и обслуживать танки Abrams в Европе", - сказал Моравецкий.
"До этого танки Abrams в Европе использовались в основном американскими войсками. Но вместе с нашей закупкой мы будем одним из главных операторов. Также Румыния обдумывает, не купить ли танки Abrams. Мне важно разместить в Польше центр обслуживания и центр сервиса танков Abrams для всей Европы", - добавил он.
В начале текущего года Польша приобрела у США 116 танков Abrams. Ранее Польша уже подписала контракт на поставку из США 250 таких танков.
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ПольшаM1 AbramsСШАВ миреТехнологииЕвропаМатеуш Моравецкий
 
 
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