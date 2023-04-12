https://ria.ru/20230412/abrams-1864914739.html

Польша хочет производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Польша хочет производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams - РИА Новости, 12.04.2023

Польша хочет производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Польша хочет разместить на своей территории производство боеприпасов с обедненным ураном для американских танков Abrams, заявил премьер-министр республики... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T21:07

2023-04-12T21:07

2023-04-12T22:53

польша

в мире

матеуш моравецкий

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владимир путин

нато

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ВАРШАВА, 12 апр — РИА Новости. Польша хочет разместить на своей территории производство боеприпасов с обедненным ураном для американских танков Abrams, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, его выступление транслирует Польское телевидение."Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для Abrams с обедненным ураном, суперсовременных боеприпасов", — сказал политик во время посещения предприятия в американском Аннистоне.Необходимость организации производства снарядов с обедненным ураном на территории страны Моравецкий также связал с нехваткой боеприпасов для ВСУ. Кроме того, премьер предложил разместить в Польше европейский центр обслуживания танков Abrams, что, по его словам, позволит республике стать одним из главных операторов."Также Румыния обдумывает, не купить ли танки Abrams. Мне важно разместить в Польше центр обслуживания и центр сервиса для всей Европы", — подытожил он.В марте заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о планах поставить на Украину бронебойные снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2. Как отметил президент России Владимир Путин, эти боеприпасы не относятся к разряду ОМУ, но порождают радиационную пыль, загрязняют почву и в этом смысле представляют собой наиболее вредное и опасное для человека оружие. До сих пор такие снаряды применяли только страны НАТО, в том числе в Ираке и Югославии.В качестве ответной меры на такой опасный шаг со стороны британских властей Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Как пояснил Путин, это не нарушает международных обязательств, поскольку Россия не передает соседнему государству свой арсенал. Он также напомнил, что США делают то же самое уже несколько десятилетий.

https://ria.ru/20230328/uran-1861115053.html

https://ria.ru/20230205/abrams-1849861208.html

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великобритания

украина

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польша, в мире, матеуш моравецкий, великобритания, украина, владимир путин, нато, россия, вооруженные силы украины, румыния