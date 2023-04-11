https://ria.ru/20230411/zerno-1864465899.html

Польский министр призвал быстрее вывозить из страны украинское зерно

Польский министр призвал быстрее вывозить из страны украинское зерно - РИА Новости, 11.04.2023

Польский министр призвал быстрее вывозить из страны украинское зерно

Польский министр сельского хозяйства и продовольствия Роберт Телюс заявил, что необходимо как можно скорее вывезти из Польши украинское зерно, против которого... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:56

2023-04-11T12:56

2023-04-11T12:56

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ВАРШАВА, 11 апр – РИА Новости. Польский министр сельского хозяйства и продовольствия Роберт Телюс заявил, что необходимо как можно скорее вывезти из Польши украинское зерно, против которого выступают фермеры страны. По его словам, учитывая медленную скорость принятия решений в ЕС, рассчитывать на помощь европейских институтов не стоит. "Мы сами должны искать рынки сбыта и экспортировать это зерно из Польши, продать на эти рынки", - добавил министр. "Это наша цель, которую мы должны реализовать", - указал он, подчеркнув, что идеи, как это сделать, уже есть. Как сообщил Телюс, проблема украинского зерна будет обсуждаться во вторник в ходе заседания кризисного штаба в правительстве с участием премьер-министра, министров иностранных дел, государственных активов, инфраструктуры и здравоохранения. Одна из идей Польши заключается в том, чтобы поставляемое с Украины зерно не оседало в пяти соседних странах, а распределялось по всей Европе. В четверг было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230409/vengriya-1864024718.html

https://ria.ru/20230408/zerno-1863715246.html

польша

украина

европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, польша, украина, евросоюз, в мире, европа