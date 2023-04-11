https://ria.ru/20230411/zerno-1864465899.html
Польский министр призвал быстрее вывозить из страны украинское зерно
Польский министр призвал быстрее вывозить из страны украинское зерно - РИА Новости, 11.04.2023
Польский министр призвал быстрее вывозить из страны украинское зерно
Польский министр сельского хозяйства и продовольствия Роберт Телюс заявил, что необходимо как можно скорее вывезти из Польши украинское зерно, против которого... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:56
2023-04-11T12:56
2023-04-11T12:56
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ВАРШАВА, 11 апр – РИА Новости. Польский министр сельского хозяйства и продовольствия Роберт Телюс заявил, что необходимо как можно скорее вывезти из Польши украинское зерно, против которого выступают фермеры страны. По его словам, учитывая медленную скорость принятия решений в ЕС, рассчитывать на помощь европейских институтов не стоит. "Мы сами должны искать рынки сбыта и экспортировать это зерно из Польши, продать на эти рынки", - добавил министр. "Это наша цель, которую мы должны реализовать", - указал он, подчеркнув, что идеи, как это сделать, уже есть. Как сообщил Телюс, проблема украинского зерна будет обсуждаться во вторник в ходе заседания кризисного штаба в правительстве с участием премьер-министра, министров иностранных дел, государственных активов, инфраструктуры и здравоохранения. Одна из идей Польши заключается в том, чтобы поставляемое с Украины зерно не оседало в пяти соседних странах, а распределялось по всей Европе. В четверг было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230409/vengriya-1864024718.html
https://ria.ru/20230408/zerno-1863715246.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, украина, евросоюз, в мире, европа
Экономика, Польша, Украина, Евросоюз, В мире, Европа
Польский министр призвал быстрее вывозить из страны украинское зерно
Министр сельского хозяйства Польши Телюс призвал как можно скорее вывезти украинское зерно
ВАРШАВА, 11 апр – РИА Новости.
Польский министр сельского хозяйства и продовольствия Роберт Телюс заявил
, что необходимо как можно скорее вывезти из Польши украинское зерно, против которого выступают фермеры страны.
«
"Сегодня мы должны остановить наплыв зерна и запустить максимально возможный вывоз зерна из Польши", - сказал он в эфире Польского радио.
По его словам, учитывая медленную скорость принятия решений в ЕС
, рассчитывать на помощь европейских институтов не стоит. "Мы сами должны искать рынки сбыта и экспортировать это зерно из Польши, продать на эти рынки", - добавил министр. "Это наша цель, которую мы должны реализовать", - указал он, подчеркнув, что идеи, как это сделать, уже есть.
Как сообщил Телюс, проблема украинского зерна будет обсуждаться во вторник в ходе заседания кризисного штаба в правительстве с участием премьер-министра, министров иностранных дел, государственных активов, инфраструктуры и здравоохранения.
Одна из идей Польши заключается в том, чтобы поставляемое с Украины
зерно не оседало в пяти соседних странах, а распределялось по всей Европе
.
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В четверг было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс.
Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.
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