https://ria.ru/20230411/zemletryasenie-1864517053.html

Недалеко от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение

Недалеко от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение - РИА Новости, 11.04.2023

Недалеко от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на расстоянии 51 километра от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:52

2023-04-11T14:52

2023-04-11T15:03

петропавловск-камчатский

российская академия наук

шивелуч

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на расстоянии 51 километра от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.По его данным, землетрясение произошло в 23.39 (14.39 мск) на глубине 89 километров. Интенсивность предварительно оценивается в 4 балла.Последнее сильно землетрясение на Камчатке произошло неделю назад - 3 апреля. Тогда интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского до эпицентра - 48 километров, глубина - 99,5 километра. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий.Ранним утром во вторник, 11 апреля, на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.

https://ria.ru/20230407/zemletryasenie-1863640508.html

петропавловск-камчатский

шивелуч

камчатка

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петропавловск-камчатский, российская академия наук, шивелуч, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)