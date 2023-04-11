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В Киеве пригрозили Зеленскому последствиями из-за лжи про состояние ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023
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23:07 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/zelenskiy-1864629988.html
В Киеве пригрозили Зеленскому последствиями из-за лжи про состояние ВСУ
В Киеве пригрозили Зеленскому последствиями из-за лжи про состояние ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023
В Киеве пригрозили Зеленскому последствиями из-за лжи про состояние ВСУ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется уйти в отставку, если он не сменит свой курс, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T23:07
2023-04-11T23:07
в мире
киев
украина
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется уйти в отставку, если он не сменит свой курс, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Текущая политика приводит к ущемлению прав и свобод десятка миллионов украинцев и к разрушению украинского государства, его единства, целостности и суверенности. Поэтому либо власть поменяет линию, либо Зеленский должен уйти в отставку. Третьего не дано, времени совсем мало осталось", — отметил он.Спикер обратил внимание на то, что Киев скрывает информацию о реальных потерях ВСУ, когда на деле складывается критическая ситуация. При этом он напомнил, что украинских мужчин хватают прямо на улице и отправляют на фронт без прохождения необходимой подготовки.По словам эксперта, киевский режим фактически узурпировал власть, совершая антиконституционные действия. Соскин полагает, что украинский лидер допустил ошибки по многим направлениям, включая военную и международную повестку.
https://ria.ru/20230411/polsha-1864616372.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины
В Киеве пригрозили Зеленскому последствиями из-за лжи про состояние ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского изменить политику или уйти в отставку

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется уйти в отставку, если он не сменит свой курс, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Текущая политика приводит к ущемлению прав и свобод десятка миллионов украинцев и к разрушению украинского государства, его единства, целостности и суверенности. Поэтому либо власть поменяет линию, либо Зеленский должен уйти в отставку. Третьего не дано, времени совсем мало осталось", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Бывший сотрудник MI6: Зеленский готов продать часть Украины ради Крыма
Вчера, 20:36
Спикер обратил внимание на то, что Киев скрывает информацию о реальных потерях ВСУ, когда на деле складывается критическая ситуация. При этом он напомнил, что украинских мужчин хватают прямо на улице и отправляют на фронт без прохождения необходимой подготовки.
По словам эксперта, киевский режим фактически узурпировал власть, совершая антиконституционные действия. Соскин полагает, что украинский лидер допустил ошибки по многим направлениям, включая военную и международную повестку.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
"В это тяжелейшее время". Зеленскому сообщили об ударе в спину от Польши
10 апреля, 18:22
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы Украины
 
 
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