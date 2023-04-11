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В Киеве пригрозили Зеленскому последствиями из-за лжи про состояние ВСУ
В Киеве пригрозили Зеленскому последствиями из-за лжи про состояние ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023
В Киеве пригрозили Зеленскому последствиями из-за лжи про состояние ВСУ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется уйти в отставку, если он не сменит свой курс, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T23:07
2023-04-11T23:07
2023-04-11T23:07
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украина
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется уйти в отставку, если он не сменит свой курс, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Текущая политика приводит к ущемлению прав и свобод десятка миллионов украинцев и к разрушению украинского государства, его единства, целостности и суверенности. Поэтому либо власть поменяет линию, либо Зеленский должен уйти в отставку. Третьего не дано, времени совсем мало осталось", — отметил он.Спикер обратил внимание на то, что Киев скрывает информацию о реальных потерях ВСУ, когда на деле складывается критическая ситуация. При этом он напомнил, что украинских мужчин хватают прямо на улице и отправляют на фронт без прохождения необходимой подготовки.По словам эксперта, киевский режим фактически узурпировал власть, совершая антиконституционные действия. Соскин полагает, что украинский лидер допустил ошибки по многим направлениям, включая военную и международную повестку.
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины
В Киеве пригрозили Зеленскому последствиями из-за лжи про состояние ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского изменить политику или уйти в отставку