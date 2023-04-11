https://ria.ru/20230411/zelenskiy-1864476090.html
"Самая большая ложь". Обращение Зеленского шокировало украинского режиссера
"Самая большая ложь". Обращение Зеленского шокировало украинского режиссера - РИА Новости, 11.04.2023
"Самая большая ложь". Обращение Зеленского шокировало украинского режиссера
Украинский режиссер-документалист Игорь Лопатенок раскритиковал в Twitter вечернее обращение президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:19
2023-04-11T13:19
2023-04-11T13:37
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
игорь лопатенок
донбасс
киев
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинский режиссер-документалист Игорь Лопатенок раскритиковал в Twitter вечернее обращение президента Владимира Зеленского.Лопатенок добавил, что Зеленский в своей инаугурационной речи обещал украинцам прекратить конфликт на Донбассе."Он был избран, потому что Украина не хотела войны на Донбассе", — отметил Лопатенок.В вечернем обращении Зеленский заявил, что термин "поражение" должен стать синонимом термина "агрессор", и только победа Киева обеспечит это.В начале декабря бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Вслед за ней это подтвердил и экс-президент Франции Франсуа Олланд: по его словам, тогда геополитическая ситуация складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка.Лопатенок родился в Днепропетровске, в 2008 году он уехал в США, а в 2014-м снял фильм "Бойня на Майдане".
https://ria.ru/20230131/poroshenko-1848569126.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Игорь Лопатенок, Донбасс, Киев, Ангела Меркель
"Самая большая ложь". Обращение Зеленского шокировало украинского режиссера
Украинский режиссер Лопатенок обвинил Зеленского в предательстве интересов страны