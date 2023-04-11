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Медикам в ДНР пересчитают зарплаты с учетом надбавок
Медикам в ДНР пересчитают зарплаты с учетом надбавок - РИА Новости, 11.04.2023
Медикам в ДНР пересчитают зарплаты с учетом надбавок
Министерство здравоохранения РФ ответило на обращение главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева о том, что медики в ДНР не получают... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:48
2023-04-11T15:48
2023-04-11T15:48
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ ответило на обращение главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева о том, что медики в ДНР не получают положенные им надбавки, и сообщило, что в апреле будет произведен перерасчет зарплаты с доначислением выплат. В марте глава СПЧ обратился в Минздрав из-за жалоб на невыполненное обещание повысить зарплаты медикам в ДНР. В телеграм-канале СПЧ сообщили, что в Совет поступил официальный ответ на этот запрос. "При начислении заработной платы в апреле 2023 года медицинским работникам будет произведен перерасчет заработной платы за январь-март 2023 года с доначислением всех выплат в соответствии с постановлением Правительства ДНР от 16 марта 2023 года "Об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений ДНР", - говорится в приведенном ответном письме от имени заместителя министра здравоохранения РФ Андрея Плутницкого. По его словам, дальнейшее начисление заработной платы будет осуществляться в соответствии с действующим постановлением, что обеспечит рост среднемесячной заработной платы работников учреждений здравоохранения. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230320/ranenye-1859301650.html
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россия, луганская народная республика, валерий фадеев, донецкая народная республика, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Валерий Фадеев, Донецкая Народная Республика, Общество
Медикам в ДНР пересчитают зарплаты с учетом надбавок
Минздрав: медикам в ДНР пересчитают зарплаты с доначислением положенных выплат