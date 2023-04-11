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В России предложили изменить порядок зачисления в запас - РИА Новости, 11.04.2023
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12:54 11.04.2023 (обновлено: 13:11 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/zapas-1864464956.html
В России предложили изменить порядок зачисления в запас
В России предложили изменить порядок зачисления в запас - РИА Новости, 11.04.2023
В России предложили изменить порядок зачисления в запас
Зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах, следует из... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:54
2023-04-11T13:11
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах, следует из таблицы поправок, которая имеется в распоряжении РИА Новости."При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах (за исключением сведений о гражданах, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации), содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах", - сообщается в тексте документа.При этом такая норма не будет распространяться на граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ.
https://ria.ru/20220122/dokumenty-1769022313.html
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вооруженные силы рф, безопасность, россия
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
В России предложили изменить порядок зачисления в запас

Обязанных состоять на воинском учете предложили зачислять в запас без личной явки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах, следует из таблицы поправок, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
"При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах (за исключением сведений о гражданах, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации), содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах", - сообщается в тексте документа.
При этом такая норма не будет распространяться на граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ.
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