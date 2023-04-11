https://ria.ru/20230411/zapas-1864464956.html

В России предложили изменить порядок зачисления в запас

В России предложили изменить порядок зачисления в запас - РИА Новости, 11.04.2023

В России предложили изменить порядок зачисления в запас

Зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах, следует из... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:54

2023-04-11T12:54

2023-04-11T13:11

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах, следует из таблицы поправок, которая имеется в распоряжении РИА Новости."При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах (за исключением сведений о гражданах, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации), содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах", - сообщается в тексте документа.При этом такая норма не будет распространяться на граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ.

https://ria.ru/20220122/dokumenty-1769022313.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, безопасность, россия