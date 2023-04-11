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Четвертый "Фермерский островок" открылся в Югре - РИА Новости, 11.04.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:58 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/yugra-1864542624.html
Четвертый "Фермерский островок" открылся в Югре
Четвертый "Фермерский островок" открылся в Югре - РИА Новости, 11.04.2023
Четвертый "Фермерский островок" открылся в Югре
Второй в Нижневартовске и четвертый в Ханты-Мансийском автономном округе "Фермерский островок", продвигающий продукцию малых локальных производителей, открылся... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:58
2023-04-11T15:58
ханты-мансийский автономный округ
экономика
нижневартовск
сургут
пятерочка (сеть магазинов)
югра
ханты-мансийский автономный округ
корпорация мсп
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Второй в Нижневартовске и четвертый в Ханты-Мансийском автономном округе "Фермерский островок", продвигающий продукцию малых локальных производителей, открылся при поддержке правительства региона, сообщает Фонд развития Югры. "Открытие четвертой точки проекта "Фермерского островка" в Югре на территории крупных федеральных торговых сетей "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток" – это новая возможность для местных товаропроизводителей по расширению географии сбыта, увеличения продаж и узнаваемости их продукции. Этот проект позволяет фермерам и производителям продуктов питания выйти на рынок ритейла даже с весьма скромными объемами производства, а для жителей нашего региона - это возможность приобретать качественную и свежую продукцию напрямую от сельхозтоваропроизводителей Югры", - приводятся в сообщении слова директора департамента промышленности региона Кирилла Зайцева. В "Фермерских островках" можно приобрести широкий ассортимент местной продукции: на полках расположились изделия из мяса, молочные продукты, зелень, дикоросы, салаты по рецептам со всего света, шоколад, мармелад, конфеты с ягелем. Также в продаже есть полуфабрикаты и готовые блюда из оленя, лося, косули. Проект реализуется Корпорацией МСП в регионе при содействии правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Первый югорский "Фермерский островок" был открыт в Сургуте 1 ноября 2022 года на территории магазина торговой сети "Пятерочка", позже в регионе были открыты еще два "магазина в магазине". В общей сложности при поддержке Корпорации МСП организовано 39 "Фермерских островков" в 22 регионах России.
https://ria.ru/20230404/dorogi-1862974698.html
нижневартовск
сургут
ханты-мансийский автономный округ
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экономика, нижневартовск, сургут, пятерочка (сеть магазинов), югра, ханты-мансийский автономный округ, корпорация мсп
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Нижневартовск, Сургут, Пятерочка (сеть магазинов), Югра, Ханты-Мансийский автономный округ, Корпорация МСП
Четвертый "Фермерский островок" открылся в Югре

Четвертый "Фермерский островок" открылся в Ханты-Мансийском автономном округе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на город Ханты-Мансийск
Вид на город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на город Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Второй в Нижневартовске и четвертый в Ханты-Мансийском автономном округе "Фермерский островок", продвигающий продукцию малых локальных производителей, открылся при поддержке правительства региона, сообщает Фонд развития Югры.
"Открытие четвертой точки проекта "Фермерского островка" в Югре на территории крупных федеральных торговых сетей "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток" – это новая возможность для местных товаропроизводителей по расширению географии сбыта, увеличения продаж и узнаваемости их продукции. Этот проект позволяет фермерам и производителям продуктов питания выйти на рынок ритейла даже с весьма скромными объемами производства, а для жителей нашего региона - это возможность приобретать качественную и свежую продукцию напрямую от сельхозтоваропроизводителей Югры", - приводятся в сообщении слова директора департамента промышленности региона Кирилла Зайцева.
В "Фермерских островках" можно приобрести широкий ассортимент местной продукции: на полках расположились изделия из мяса, молочные продукты, зелень, дикоросы, салаты по рецептам со всего света, шоколад, мармелад, конфеты с ягелем. Также в продаже есть полуфабрикаты и готовые блюда из оленя, лося, косули.
Проект реализуется Корпорацией МСП в регионе при содействии правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Первый югорский "Фермерский островок" был открыт в Сургуте 1 ноября 2022 года на территории магазина торговой сети "Пятерочка", позже в регионе были открыты еще два "магазина в магазине". В общей сложности при поддержке Корпорации МСП организовано 39 "Фермерских островков" в 22 регионах России.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаНижневартовскСургутПятерочка (сеть магазинов)ЮграХанты-Мансийский автономный округКорпорация МСП
 
 
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