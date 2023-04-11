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МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году - РИА Новости, 11.04.2023
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16:09 11.04.2023 (обновлено: 17:09 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/vvp-1864546245.html
МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году
МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году - РИА Новости, 11.04.2023
МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году
Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 0,7 процента, говорится в докладе МВФ. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:09
2023-04-11T17:09
экономика
россия
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 0,7 процента, говорится в докладе МВФ.Фонд пересмотрел свою январскую оценку на 0,4 процентного пункта в сторону увеличения.При этом прогноз на 2024-й снизился на 0,8 процентного пункта — до 1,3 процента.По итогам 2022 года МВФ оценил сокращение ВВП России в 2,1 процента, что совпадает с оценкой Росстата.Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце марта сообщал, что ведомство ожидает роста экономики России уже в 2023-м — выше 0,1-0,2 процента. Министр подчеркнул, что точные цифры озвучивать преждевременно.Согласно текущему прогнозу, в этом году экономика снизится на 0,8 процента, а затем будет в течение двух лет расти на 2,6 процента ежегодно.
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экономика, россия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году

МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7 процента

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкВид на небоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Вид на небоскребы Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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Вид на небоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 0,7 процента, говорится в докладе МВФ.
Фонд пересмотрел свою январскую оценку на 0,4 процентного пункта в сторону увеличения.
При этом прогноз на 2024-й снизился на 0,8 процентного пункта — до 1,3 процента.
По итогам 2022 года МВФ оценил сокращение ВВП России в 2,1 процента, что совпадает с оценкой Росстата.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце марта сообщал, что ведомство ожидает роста экономики России уже в 2023-м — выше 0,1-0,2 процента. Министр подчеркнул, что точные цифры озвучивать преждевременно.
Согласно текущему прогнозу, в этом году экономика снизится на 0,8 процента, а затем будет в течение двух лет расти на 2,6 процента ежегодно.
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ЭкономикаРоссияМВФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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