https://ria.ru/20230411/vvp-1864546245.html

МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году

МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году - РИА Новости, 11.04.2023

МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 0,7 процента, говорится в докладе МВФ. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:09

2023-04-11T16:09

2023-04-11T17:09

экономика

россия

мвф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 0,7 процента, говорится в докладе МВФ.Фонд пересмотрел свою январскую оценку на 0,4 процентного пункта в сторону увеличения.При этом прогноз на 2024-й снизился на 0,8 процентного пункта — до 1,3 процента.По итогам 2022 года МВФ оценил сокращение ВВП России в 2,1 процента, что совпадает с оценкой Росстата.Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце марта сообщал, что ведомство ожидает роста экономики России уже в 2023-м — выше 0,1-0,2 процента. Министр подчеркнул, что точные цифры озвучивать преждевременно.Согласно текущему прогнозу, в этом году экономика снизится на 0,8 процента, а затем будет в течение двух лет расти на 2,6 процента ежегодно.

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)