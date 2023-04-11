https://ria.ru/20230411/vulkan-1864437935.html

Эксперты сообщили, как извержение вулкана повлияет на турпоток на Камчатку

Эксперты сообщили, как извержение вулкана повлияет на турпоток на Камчатку - РИА Новости, 11.04.2023

Эксперты сообщили, как извержение вулкана повлияет на турпоток на Камчатку

Извержение вулкана Шивелуч не повлияет на турпоток на Камчатку, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:50

2023-04-11T11:50

2023-04-11T11:50

туризм

новости - туризм

камчатка

шивелуч

сергей ромашкин

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Извержение вулкана Шивелуч не повлияет на турпоток на Камчатку, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Сергей Ромашкин."Высокий сезон на Камчатке еще не начался, путешественников почти нет. Они приедут не раньше конца мая. Потому влияния на индустрию гостеприимства извержение не окажет", - сказал собеседник.Ромашкин подчеркнул, что аэропорт в Елизово Петропавловска-Камчатского работает в обычном режиме.Извержение Шивелуча началось ранним утром 11 апреля. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовано не покидать помещения без необходимости.По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров.

https://ria.ru/20230330/vulkany-1861684540.html

камчатка

шивелуч

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости - туризм, камчатка, шивелуч, сергей ромашкин, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ассоциация туроператоров россии (атор), вулкан