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Эксперты сообщили, как извержение вулкана повлияет на турпоток на Камчатку - РИА Новости, 11.04.2023
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Туризм
 
11:50 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/vulkan-1864437935.html
Эксперты сообщили, как извержение вулкана повлияет на турпоток на Камчатку
Эксперты сообщили, как извержение вулкана повлияет на турпоток на Камчатку - РИА Новости, 11.04.2023
Эксперты сообщили, как извержение вулкана повлияет на турпоток на Камчатку
Извержение вулкана Шивелуч не повлияет на турпоток на Камчатку, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:50
2023-04-11T11:50
туризм
новости - туризм
камчатка
шивелуч
сергей ромашкин
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Извержение вулкана Шивелуч не повлияет на турпоток на Камчатку, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Сергей Ромашкин."Высокий сезон на Камчатке еще не начался, путешественников почти нет. Они приедут не раньше конца мая. Потому влияния на индустрию гостеприимства извержение не окажет", - сказал собеседник.Ромашкин подчеркнул, что аэропорт в Елизово Петропавловска-Камчатского работает в обычном режиме.Извержение Шивелуча началось ранним утром 11 апреля. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовано не покидать помещения без необходимости.По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров.
https://ria.ru/20230330/vulkany-1861684540.html
камчатка
шивелуч
петропавловск-камчатский
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новости - туризм, камчатка, шивелуч, сергей ромашкин, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ассоциация туроператоров россии (атор), вулкан
Туризм, Новости - Туризм, Камчатка, Шивелуч, Сергей Ромашкин, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Вулкан
Эксперты сообщили, как извержение вулкана повлияет на турпоток на Камчатку

АТОР: извержение вулкана Шивелуч не повлияет на туристический сезон на Камчатке

© Фото пресс-службы ДВО РАНВулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч
© Фото пресс-службы ДВО РАН
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Извержение вулкана Шивелуч не повлияет на турпоток на Камчатку, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
"Высокий сезон на Камчатке еще не начался, путешественников почти нет. Они приедут не раньше конца мая. Потому влияния на индустрию гостеприимства извержение не окажет", - сказал собеседник.
Ромашкин подчеркнул, что аэропорт в Елизово Петропавловска-Камчатского работает в обычном режиме.
Извержение Шивелуча началось ранним утром 11 апреля. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовано не покидать помещения без необходимости.
По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров.
Лава вулкана Ньирагонго - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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ТуризмНовости - ТуризмКамчаткаШивелучСергей РомашкинПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Вулкан
 
 
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