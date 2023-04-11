https://ria.ru/20230411/vulkan-1864426058.html
Климатолог оценил последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Климатолог оценил последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 11.04.2023
Климатолог оценил последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Последствия извержения Шивелуча на Камчатке могут быть серьезнее, чем от Эйяфьятлайокудля в 2010 году, и грозят глобальным похолоданием, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:23
2023-04-11T11:23
2023-04-11T14:08
камчатка
шивелуч
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
петропавловск-камчатский
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Последствия извержения Шивелуча на Камчатке могут быть серьезнее, чем от Эйяфьятлайокудля в 2010 году, и грозят глобальным похолоданием, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.Специалист сравнил нынешнее извержение с извержением вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии в 2010 году. Тогда закрыли воздушное пространство над значительной частью северной Европы. "Жутко все кипело, самолеты не летали, а заноса в стратосферу не было и поэтому влияния на климат практически не было", — отметил климатолог.Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось сегодня ранним утром. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей, а в Ключах пеплопад стал сильнейшим за 60 лет. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864371675.html
камчатка
шивелуч
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, шивелуч, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, петропавловск-камчатский
Камчатка, Шивелуч, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Петропавловск-Камчатский
Климатолог оценил последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Климатолог Кокорин: извержение Шивелуча на Камчатке может вызвать глобальное похолодание