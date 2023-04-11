https://ria.ru/20230411/vulkan-1864426058.html

Климатолог оценил последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Климатолог оценил последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 11.04.2023

Климатолог оценил последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Последствия извержения Шивелуча на Камчатке могут быть серьезнее, чем от Эйяфьятлайокудля в 2010 году, и грозят глобальным похолоданием, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:23

2023-04-11T11:23

2023-04-11T14:08

камчатка

шивелуч

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

петропавловск-камчатский

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Последствия извержения Шивелуча на Камчатке могут быть серьезнее, чем от Эйяфьятлайокудля в 2010 году, и грозят глобальным похолоданием, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.Специалист сравнил нынешнее извержение с извержением вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии в 2010 году. Тогда закрыли воздушное пространство над значительной частью северной Европы. "Жутко все кипело, самолеты не летали, а заноса в стратосферу не было и поэтому влияния на климат практически не было", — отметил климатолог.Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось сегодня ранним утром. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей, а в Ключах пеплопад стал сильнейшим за 60 лет. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864371675.html

камчатка

шивелуч

россия

петропавловск-камчатский

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

камчатка, шивелуч, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, петропавловск-камчатский