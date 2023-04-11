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Климатолог оценил последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 11.04.2023
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11:23 11.04.2023 (обновлено: 14:08 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/vulkan-1864426058.html
Климатолог оценил последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Климатолог оценил последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 11.04.2023
Климатолог оценил последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Последствия извержения Шивелуча на Камчатке могут быть серьезнее, чем от Эйяфьятлайокудля в 2010 году, и грозят глобальным похолоданием, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:23
2023-04-11T14:08
камчатка
шивелуч
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
петропавловск-камчатский
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Последствия извержения Шивелуча на Камчатке могут быть серьезнее, чем от Эйяфьятлайокудля в 2010 году, и грозят глобальным похолоданием, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.Специалист сравнил нынешнее извержение с извержением вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии в 2010 году. Тогда закрыли воздушное пространство над значительной частью северной Европы. "Жутко все кипело, самолеты не летали, а заноса в стратосферу не было и поэтому влияния на климат практически не было", — отметил климатолог.Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось сегодня ранним утром. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей, а в Ключах пеплопад стал сильнейшим за 60 лет. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864371675.html
камчатка
шивелуч
россия
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камчатка, шивелуч, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, петропавловск-камчатский
Камчатка, Шивелуч, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Петропавловск-Камчатский
Климатолог оценил последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Климатолог Кокорин: извержение Шивелуча на Камчатке может вызвать глобальное похолодание

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанкЛюди в защитных костюмах в поселке Ключи во время извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. 11 апреля 2023
Люди в защитных костюмах в поселке Ключи во время извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. 11 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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Люди в защитных костюмах в поселке Ключи во время извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. 11 апреля 2023
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Последствия извержения Шивелуча на Камчатке могут быть серьезнее, чем от Эйяфьятлайокудля в 2010 году, и грозят глобальным похолоданием, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
«

"Влияние любого извержения вулкана сильно, если есть занос продуктов извержения в стратосферу. Если он есть, то это явно будет сигнал на небольшое глобальное похолодание, кратковременное — один-два года, вряд ли больше", — сказал он.

Специалист сравнил нынешнее извержение с извержением вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии в 2010 году. Тогда закрыли воздушное пространство над значительной частью северной Европы.
"Жутко все кипело, самолеты не летали, а заноса в стратосферу не было и поэтому влияния на климат практически не было", — отметил климатолог.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось сегодня ранним утром. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей, а в Ключах пеплопад стал сильнейшим за 60 лет. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского.
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Житель Камчатки рассказал, как началось извержение Шивелуча
Вчера, 04:15
 
КамчаткаШивелучМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествияПетропавловск-Камчатский
 
 
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