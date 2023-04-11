https://ria.ru/20230411/vto-1864551663.html
Австралия приостановила жалобу в ВТО против Китая, сообщили СМИ
Австралия приостановила жалобу в ВТО против Китая, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
Австралия приостановила жалобу в ВТО против Китая, сообщили СМИ
Австралия приостановила процесс подачи жалобы против КНР во Всемирную торговую организацию (ВТО), стремясь спустя три года вновь открыть китайский рынок для... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:28
2023-04-11T16:28
2023-04-11T16:28
экономика
китай
австралия
канберра
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Австралия приостановила процесс подачи жалобы против КНР во Всемирную торговую организацию (ВТО), стремясь спустя три года вновь открыть китайский рынок для австралийского ячменя, сообщает австралийский телеканал ABC. По данным СМИ, речь идет об очередном шаге, направленном на восстановление отношений Канберры с Пекином. Китай фактически закрыл свои двери для австралийского ячменя в мае 2020 года, установив на него тариф в размере 80%. Это произошло после того, как предыдущее правительство Австралии призвало провести независимое расследование причин возникновения COVID-19, обвиняя в распространении вируса Пекин. В тот момент власти Австралии решили оспорить тариф путем подачи жалобы в ВТО. Во вторник министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Канберра достигла с Китаем соглашения, которое "открывает путь для разрешения спора по поводу австралийского ячменя". По ее словам, Китай согласился пересмотреть свои пошлины на зерно в течение трех-четырех месяцев, а Австралия временно приостановит спор в ВТО на этот период. "Очевидно, что если пошлина не будет снята в конце периода проверки, то мы возобновим наш спор в ВТО", - сказала Вонг. Сообщается, что организация Grain Producers Australia, представляющая экспортеров ячменя, приветствовала новое соглашение. "Мы приветствуем конструктивный диалог правительства и позитивный прогресс в стабилизации отношений с Китаем, а также возможность возобновить торговлю ячменем", - заявил председатель организации Барри Лардж. В феврале 2023 года министры торговли Австралии и Китая провели первую двустороннюю встречу с 2019 года, продемонстрировав признаки улучшения отношений. Недавно Китай снял торговые ограничения на австралийский уголь, впервые введенные в конце 2020 года.
https://ria.ru/20230303/kitay-1855536682.html
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экономика, китай, австралия, канберра, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Китай, Австралия, Канберра, Всемирная торговая организация (ВТО)
Австралия приостановила жалобу в ВТО против Китая, сообщили СМИ
ABC: Австралия приостановила жалобу в ВТО по ячменю против Китая
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Австралия приостановила процесс подачи жалобы против КНР во Всемирную торговую организацию (ВТО), стремясь спустя три года вновь открыть китайский рынок для австралийского ячменя, сообщает австралийский телеканал ABC
.
По данным СМИ, речь идет об очередном шаге, направленном на восстановление отношений Канберры
с Пекином
. Китай фактически закрыл свои двери для австралийского ячменя в мае 2020 года, установив на него тариф в размере 80%. Это произошло после того, как предыдущее правительство Австралии призвало провести независимое расследование причин возникновения COVID-19, обвиняя в распространении вируса Пекин. В тот момент власти Австралии решили оспорить тариф путем подачи жалобы в ВТО.
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Во вторник министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Канберра достигла с Китаем соглашения, которое "открывает путь для разрешения спора по поводу австралийского ячменя". По ее словам, Китай согласился пересмотреть свои пошлины на зерно в течение трех-четырех месяцев, а Австралия временно приостановит спор в ВТО на этот период.
"Очевидно, что если пошлина не будет снята в конце периода проверки, то мы возобновим наш спор в ВТО", - сказала Вонг.
Сообщается, что организация Grain Producers Australia, представляющая экспортеров ячменя, приветствовала новое соглашение.
"Мы приветствуем конструктивный диалог правительства и позитивный прогресс в стабилизации отношений с Китаем, а также возможность возобновить торговлю ячменем", - заявил председатель организации Барри Лардж.
В феврале 2023 года министры торговли Австралии и Китая провели первую двустороннюю встречу с 2019 года, продемонстрировав признаки улучшения отношений. Недавно Китай снял торговые ограничения на австралийский уголь, впервые введенные в конце 2020 года.
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