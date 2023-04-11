https://ria.ru/20230411/vsu-1864488462.html

Глава Крыма прокомментировал планы контрнаступления ВСУ

Глава Крыма прокомментировал планы контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023

Глава Крыма прокомментировал планы контрнаступления ВСУ

Российские войска готовы к возможному контрнаступлению ВСУ на Крым, катастрофы не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:48

2023-04-11T13:48

2023-04-11T14:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сергей аксенов (политик)

республика крым

ситуация в днр и лнр

энтони блинкен

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Российские войска готовы к возможному контрнаступлению ВСУ на Крым, катастрофы не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов. "Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет. Решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий", — отметил он.По словам Аксенова, российские Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, "сил более чем достаточно".В марте глава Крыма сообщил о возведении фортификационных линий обороны на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей. Он уточнил, чт их строительство поддержал президент Владимир Путин. О возможном скором контрнаступлении ВСУ рассказал в минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, атака украинских войск может начаться в ближайшие недели и Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Киеву захватить территории, взятые под контроль российскими военными.Как сообщало агентство Reuters, Киев подготовил для этих целей восемь штурмовых бригад. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивал, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

россия

украина

республика крым

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, сергей аксенов (политик), республика крым, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, сша, владимир путин, вооруженные силы украины