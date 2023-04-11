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Глава Крыма прокомментировал планы контрнаступления ВСУ
Глава Крыма прокомментировал планы контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023
Глава Крыма прокомментировал планы контрнаступления ВСУ
Российские войска готовы к возможному контрнаступлению ВСУ на Крым, катастрофы не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:48
2023-04-11T13:48
2023-04-11T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей аксенов (политик)
республика крым
ситуация в днр и лнр
энтони блинкен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Российские войска готовы к возможному контрнаступлению ВСУ на Крым, катастрофы не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов. "Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет. Решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий", — отметил он.По словам Аксенова, российские Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, "сил более чем достаточно".В марте глава Крыма сообщил о возведении фортификационных линий обороны на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей. Он уточнил, чт их строительство поддержал президент Владимир Путин. О возможном скором контрнаступлении ВСУ рассказал в минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, атака украинских войск может начаться в ближайшие недели и Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Киеву захватить территории, взятые под контроль российскими военными.Как сообщало агентство Reuters, Киев подготовил для этих целей восемь штурмовых бригад. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивал, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, сергей аксенов (политик), республика крым, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, сша, владимир путин, вооруженные силы украины
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Глава Крыма прокомментировал планы контрнаступления ВСУ
Глава Крыма Аксенов сообщил о готовности ВС России к контрнаступлению ВСУ на полуостров
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Российские войска готовы к возможному контрнаступлению ВСУ на Крым, катастрофы не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов.
"Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет. Решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий", — отметил он.
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По словам Аксенова, российские Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, "сил более чем достаточно".
В марте глава Крыма сообщил о возведении фортификационных линий обороны на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей. Он уточнил, чт их строительство поддержал президент Владимир Путин
.
О возможном скором контрнаступлении ВСУ
рассказал в минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен
. По его словам, атака украинских войск может начаться в ближайшие недели и Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Киеву захватить территории, взятые под контроль российскими военными.
Как сообщало агентство Reuters, Киев подготовил для этих целей восемь штурмовых бригад. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивал, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
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