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Глава Крыма прокомментировал планы контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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13:48 11.04.2023 (обновлено: 14:12 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/vsu-1864488462.html
Глава Крыма прокомментировал планы контрнаступления ВСУ
Глава Крыма прокомментировал планы контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023
Глава Крыма прокомментировал планы контрнаступления ВСУ
Российские войска готовы к возможному контрнаступлению ВСУ на Крым, катастрофы не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:48
2023-04-11T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей аксенов (политик)
республика крым
ситуация в днр и лнр
энтони блинкен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Российские войска готовы к возможному контрнаступлению ВСУ на Крым, катастрофы не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов. "Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет. Решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий", — отметил он.По словам Аксенова, российские Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, "сил более чем достаточно".В марте глава Крыма сообщил о возведении фортификационных линий обороны на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей. Он уточнил, чт их строительство поддержал президент Владимир Путин. О возможном скором контрнаступлении ВСУ рассказал в минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, атака украинских войск может начаться в ближайшие недели и Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Киеву захватить территории, взятые под контроль российскими военными.Как сообщало агентство Reuters, Киев подготовил для этих целей восемь штурмовых бригад. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивал, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html
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россия
украина
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безопасность, россия, украина, сергей аксенов (политик), республика крым, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, сша, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР, Энтони Блинкен, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Глава Крыма прокомментировал планы контрнаступления ВСУ

Глава Крыма Аксенов сообщил о готовности ВС России к контрнаступлению ВСУ на полуостров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" российских Вооруженных сил на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Акация российских Вооруженных сил на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" российских Вооруженных сил на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Российские войска готовы к возможному контрнаступлению ВСУ на Крым, катастрофы не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов.
"Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет. Решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий", — отметил он.
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По словам Аксенова, российские Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, "сил более чем достаточно".
В марте глава Крыма сообщил о возведении фортификационных линий обороны на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей. Он уточнил, чт их строительство поддержал президент Владимир Путин.
О возможном скором контрнаступлении ВСУ рассказал в минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, атака украинских войск может начаться в ближайшие недели и Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Киеву захватить территории, взятые под контроль российскими военными.
Как сообщало агентство Reuters, Киев подготовил для этих целей восемь штурмовых бригад. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивал, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)Республика КрымСитуация в ДНР и ЛНРЭнтони БлинкенСШАВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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