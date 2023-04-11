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В Донецке заявили, что Россия готова к любому контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/vsu-1864482867.html
В Донецке заявили, что Россия готова к любому контрнаступлению ВСУ
В Донецке заявили, что Россия готова к любому контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023
В Донецке заявили, что Россия готова к любому контрнаступлению ВСУ
Российские силы готовы к контрнаступлению Киева на любом из анонсированных направлений, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, вариантов... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:37
2023-04-11T13:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
ян гагин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские силы готовы к контрнаступлению Киева на любом из анонсированных направлений, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, вариантов развития сценариев украинского контрнаступления не так много. "Не так много тех направлений, на которых противник в принципе может наступать. Анонсированы наступления на донецком направлении, на артемовском - вернуть город. И, естественно, это Крым и запорожское направление", - сказал советник он в эфире телеканала "Россия 1".В минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
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безопасность, россия, украина, ян гагин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке заявили, что Россия готова к любому контрнаступлению ВСУ

Советник Пушилина Гагин: Россия готова к наступлению ВСУ на любом заявленном направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские силы готовы к контрнаступлению Киева на любом из анонсированных направлений, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, вариантов развития сценариев украинского контрнаступления не так много.
"Не так много тех направлений, на которых противник в принципе может наступать. Анонсированы наступления на донецком направлении, на артемовском - вернуть город. И, естественно, это Крым и запорожское направление", - сказал советник он в эфире телеканала "Россия 1".
«
"Мы готовы, у нас достаточно эшелонированная оборона, готовы силы и средства. И я так думаю, что на всех предполагаемых направлениях этого наступления мы достаточно готовы к нему", - подчеркнул Гагин.
В минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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