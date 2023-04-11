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В Донецке заявили, что Россия готова к любому контрнаступлению ВСУ

В Донецке заявили, что Россия готова к любому контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023

В Донецке заявили, что Россия готова к любому контрнаступлению ВСУ

Российские силы готовы к контрнаступлению Киева на любом из анонсированных направлений, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, вариантов... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:37

2023-04-11T13:37

2023-04-11T13:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

ян гагин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские силы готовы к контрнаступлению Киева на любом из анонсированных направлений, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, вариантов развития сценариев украинского контрнаступления не так много. "Не так много тех направлений, на которых противник в принципе может наступать. Анонсированы наступления на донецком направлении, на артемовском - вернуть город. И, естественно, это Крым и запорожское направление", - сказал советник он в эфире телеканала "Россия 1".В минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, ян гагин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр