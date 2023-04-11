https://ria.ru/20230411/vstrecha-1864614709.html

Главы МИД и Минобороны Молдавии встретятся с коллегами из Румынии и Украины

Главы МИД и Минобороны Молдавии встретятся с коллегами из Румынии и Украины - РИА Новости, 11.04.2023

Главы МИД и Минобороны Молдавии встретятся с коллегами из Румынии и Украины

Глава внешнеполитического ведомства Молдавии Нику Попеску и министр обороны республики Анатолий Носатый отправляются на этой неделе с рабочим визитом в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T20:20

2023-04-11T20:20

2023-04-11T20:20

в мире

молдавия

украина

бухарест

дмитрий кулеба

богдан ауреску

евросоюз

эммануэль макрон

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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Молдавии Нику Попеску и министр обороны республики Анатолий Носатый отправляются на этой неделе с рабочим визитом в Бухарест, где они вместе с министрами иностранных дел и обороны из Румынии и Украины обсудят региональную безопасность, сообщили во вторник пресс-службе МИД Молдавии. "С 12 по 13 апреля министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску вместе с министром обороны Анатолием Носатым примут участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел и обороны Румынии, Республики Молдова и Украины, который пройдет в Бухаресте… Попеску проведет двусторонние встречи со своим румынским коллегой Богданом Ауреску, а также с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, на которых будут обсуждаться такие темы, как региональная безопасность", - отметили в ведомстве. По сообщению министерства, Попеску также примет участие в дискуссионной панели в рамках конференции по безопасности Черного моря. "Будет обсуждаться процесс вступления Республики Молдова и Украины в ЕС, а также организация нашей страной саммита Европейского политического сообщества 1 июня 2023 года", - пояснили в ведомстве. Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Кишиневе 1 июня. Европейское политическое сообщество (EPC) является инициативой президента Франции Эммануэля Макрона и представляет собой платформу для политического диалога и сотрудничества между странами ЕС и странами, не входящими в пространство сообщества. Первый саммит EPC состоялся в Чехии. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Между тем большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

https://ria.ru/20230402/moldaviya-1862505778.html

молдавия

украина

бухарест

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в мире, молдавия, украина, бухарест, дмитрий кулеба, богдан ауреску, евросоюз, эммануэль макрон, снг