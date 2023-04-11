https://ria.ru/20230411/vozlozhenie-1864608930.html

Генконсульство России проведет традиционное возложение цветов в Бухенвальде

Генконсульство России проведет традиционное возложение цветов в Бухенвальде - РИА Новости, 11.04.2023

Генконсульство России проведет традиционное возложение цветов в Бухенвальде

Руководство мемориальных комплексов Бухенвальд и Дора-Миттельбау второй год подряд не пригласило генконсульство РФ в Лейпциге на церемонии, посвященные... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T19:41

2023-04-11T19:41

2023-04-11T19:50

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БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Руководство мемориальных комплексов Бухенвальд и Дора-Миттельбау второй год подряд не пригласило генконсульство РФ в Лейпциге на церемонии, посвященные годовщине освобождения этих нацистских концлагерей, но несмотря на отказ возложение венков состоится в иные даты, сообщил РИА Новости генеральный консул Российской Федерации в Лейпциге Андрей Дронов. Во вторник отмечается памятная дата - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в память о произошедшем 11 апреля 1945 года восстании узников нацистского концлагеря Бухенвальд. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили там более 76 тысяч человек. "Мы получили в некотором роде традиционное уже письмо от людей, отвечающих за мемориальный комплекс в Бухенвальде, о том, что наше участие в церемонии возложения венков в преддверии даты освобождения нежелательно", - сказал Дронов. В администрации, по словам Дронова, также добавили, что в их церемонии, которая состоится 17 и 18 апреля, будут участвовать неназванные представители российской, белорусской и украинской общественности. "В ответном письме мы сообщили, что принимаем к сведению позицию руководителей комплекса, но при этом не будем отказываться от своего права возложить венки к памятнику самостоятельно", - заявил генконсул. Дронов не исключил, что руководство комплексов может передавать информацию о датах предполагаемого посещения третьим лицам, так как в прошлом году в бывшем подразделении концлагеря Бухенвальда, Дора-Миттельбау, неизвестными была подготовлена антироссийская провокация с украинскими флагами и баннерами. "В Миттельбау-Дора есть площадь, на которой расположены тумбы с землей из государств, граждане которых были замучены в этом лагере. Мы тогда прошли к тумбе с надписью "СССР" и возложили памятный венок и цветы там, чем весьма расстроили людей, которые нас поджидали в самом мемориале", - добавил генконсул. По словам Дронова, генконсультсво в этот раз во избежание провокаций осуществит возложение венков в бывших концлагерях Бухенвальд и Дора-Миттельбау в даты, которые не будут оглашаться. "Так что наше традиционное мероприятие, которое мы всегда проводили, мы проведем и в этот раз", - подчеркнул Дронов. Похожая ситуация сложилась и в Чехии, где подобные мероприятия проходят на территории бывшего лагеря в Терезине. Как сообщили РИА Новости в дипмиссии, приглашения туда российские дипломаты не получают уже второй год. Обычно памятные мероприятия проходят 11 мая, а приглашение поступает заблаговременно, в этом году их тоже до сих пор нет, уточнили в посольстве. В дипмиссии России в Польше РИА Новости сообщили, что "ни представителей посольства, ни представителей генерального консульства уже достаточно давно на подобные мероприятия не приглашали". В частности, представителей дипмиссии не приглашали на годовщины освобождения таких известных концлагерей, как Аушвиц-Биркенау (27 января) и Собибор (15 октября).

https://ria.ru/20220411/belorussiya-1782958479.html

https://ria.ru/20230218/germaniya-1852864803.html

https://ria.ru/20220802/aushvits-1806695184.html

https://ria.ru/20230222/konsulstvo-1853900756.html

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