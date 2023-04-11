https://ria.ru/20230411/vozlozhenie-1864608930.html
Генконсульство России проведет традиционное возложение цветов в Бухенвальде
Генконсульство России проведет традиционное возложение цветов в Бухенвальде - РИА Новости, 11.04.2023
Генконсульство России проведет традиционное возложение цветов в Бухенвальде
Руководство мемориальных комплексов Бухенвальд и Дора-Миттельбау второй год подряд не пригласило генконсульство РФ в Лейпциге на церемонии, посвященные... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:41
2023-04-11T19:41
2023-04-11T19:50
в мире
россия
чехия
лейпциг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819981379_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_b7b6d84bcfad3aa6fe0d3393cdded68e.jpg
БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Руководство мемориальных комплексов Бухенвальд и Дора-Миттельбау второй год подряд не пригласило генконсульство РФ в Лейпциге на церемонии, посвященные годовщине освобождения этих нацистских концлагерей, но несмотря на отказ возложение венков состоится в иные даты, сообщил РИА Новости генеральный консул Российской Федерации в Лейпциге Андрей Дронов. Во вторник отмечается памятная дата - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в память о произошедшем 11 апреля 1945 года восстании узников нацистского концлагеря Бухенвальд. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили там более 76 тысяч человек. "Мы получили в некотором роде традиционное уже письмо от людей, отвечающих за мемориальный комплекс в Бухенвальде, о том, что наше участие в церемонии возложения венков в преддверии даты освобождения нежелательно", - сказал Дронов. В администрации, по словам Дронова, также добавили, что в их церемонии, которая состоится 17 и 18 апреля, будут участвовать неназванные представители российской, белорусской и украинской общественности. "В ответном письме мы сообщили, что принимаем к сведению позицию руководителей комплекса, но при этом не будем отказываться от своего права возложить венки к памятнику самостоятельно", - заявил генконсул. Дронов не исключил, что руководство комплексов может передавать информацию о датах предполагаемого посещения третьим лицам, так как в прошлом году в бывшем подразделении концлагеря Бухенвальда, Дора-Миттельбау, неизвестными была подготовлена антироссийская провокация с украинскими флагами и баннерами. "В Миттельбау-Дора есть площадь, на которой расположены тумбы с землей из государств, граждане которых были замучены в этом лагере. Мы тогда прошли к тумбе с надписью "СССР" и возложили памятный венок и цветы там, чем весьма расстроили людей, которые нас поджидали в самом мемориале", - добавил генконсул. По словам Дронова, генконсультсво в этот раз во избежание провокаций осуществит возложение венков в бывших концлагерях Бухенвальд и Дора-Миттельбау в даты, которые не будут оглашаться. "Так что наше традиционное мероприятие, которое мы всегда проводили, мы проведем и в этот раз", - подчеркнул Дронов. Похожая ситуация сложилась и в Чехии, где подобные мероприятия проходят на территории бывшего лагеря в Терезине. Как сообщили РИА Новости в дипмиссии, приглашения туда российские дипломаты не получают уже второй год. Обычно памятные мероприятия проходят 11 мая, а приглашение поступает заблаговременно, в этом году их тоже до сих пор нет, уточнили в посольстве. В дипмиссии России в Польше РИА Новости сообщили, что "ни представителей посольства, ни представителей генерального консульства уже достаточно давно на подобные мероприятия не приглашали". В частности, представителей дипмиссии не приглашали на годовщины освобождения таких известных концлагерей, как Аушвиц-Биркенау (27 января) и Собибор (15 октября).
https://ria.ru/20220411/belorussiya-1782958479.html
https://ria.ru/20230218/germaniya-1852864803.html
https://ria.ru/20220802/aushvits-1806695184.html
https://ria.ru/20230222/konsulstvo-1853900756.html
россия
чехия
лейпциг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819981379_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ad54ff03d88fccda447d31809f164d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чехия, лейпциг
В мире, Россия, Чехия, Лейпциг
Генконсульство России проведет традиционное возложение цветов в Бухенвальде
Генконсульство России вопреки отказу проведет традиционное возложение цветов в Бухенвальде
БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Руководство мемориальных комплексов Бухенвальд и Дора-Миттельбау второй год подряд не пригласило генконсульство РФ в Лейпциге на церемонии, посвященные годовщине освобождения этих нацистских концлагерей, но несмотря на отказ возложение венков состоится в иные даты, сообщил РИА Новости генеральный консул Российской Федерации в Лейпциге Андрей Дронов.
Во вторник отмечается памятная дата - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в память о произошедшем 11 апреля 1945 года восстании узников нацистского концлагеря Бухенвальд. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили там более 76 тысяч человек.
В Минске возбудили дело из-за замены флага Белоруссии в Бухенвальде
"Мы получили в некотором роде традиционное уже письмо от людей, отвечающих за мемориальный комплекс в Бухенвальде, о том, что наше участие в церемонии возложения венков в преддверии даты освобождения нежелательно", - сказал Дронов.
В администрации, по словам Дронова, также добавили, что в их церемонии, которая состоится 17 и 18 апреля, будут участвовать неназванные представители российской, белорусской и украинской общественности.
"В ответном письме мы сообщили, что принимаем к сведению позицию руководителей комплекса, но при этом не будем отказываться от своего права возложить венки к памятнику самостоятельно", - заявил генконсул.
Неизвестные поместили флаг России на бывший ландтаг в Германии
Дронов не исключил, что руководство комплексов может передавать информацию о датах предполагаемого посещения третьим лицам, так как в прошлом году в бывшем подразделении концлагеря Бухенвальда, Дора-Миттельбау, неизвестными была подготовлена антироссийская провокация с украинскими флагами и баннерами.
"В Миттельбау-Дора есть площадь, на которой расположены тумбы с землей из государств, граждане которых были замучены в этом лагере. Мы тогда прошли к тумбе с надписью "СССР" и возложили памятный венок и цветы там, чем весьма расстроили людей, которые нас поджидали в самом мемориале", - добавил генконсул.
По словам Дронова, генконсультсво в этот раз во избежание провокаций осуществит возложение венков в бывших концлагерях Бухенвальд и Дора-Миттельбау в даты, которые не будут оглашаться.
"Так что наше традиционное мероприятие, которое мы всегда проводили, мы проведем и в этот раз", - подчеркнул Дронов.
Захарова возмутилась закрытием экспозиции в музее "Аушвиц-Биркенау"
Похожая ситуация сложилась и в Чехии
, где подобные мероприятия проходят на территории бывшего лагеря в Терезине
. Как сообщили РИА Новости в дипмиссии, приглашения туда российские дипломаты не получают уже второй год. Обычно памятные мероприятия проходят 11 мая, а приглашение поступает заблаговременно, в этом году их тоже до сих пор нет, уточнили в посольстве.
В дипмиссии России в Польше
РИА Новости сообщили, что "ни представителей посольства, ни представителей генерального консульства уже достаточно давно на подобные мероприятия не приглашали".
В частности, представителей дипмиссии не приглашали на годовщины освобождения таких известных концлагерей, как Аушвиц-Биркенау (27 января) и Собибор (15 октября).
Неизвестные разрисовали генконсульство России в Германии