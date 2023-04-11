https://ria.ru/20230411/volk-1864376640.html
В ЕАО после нападения волка госпитализировали двух человек
В ЕАО после нападения волка госпитализировали двух человек - РИА Новости, 11.04.2023
В ЕАО после нападения волка госпитализировали двух человек
Два подряд нападения волка - на двух человек и на собаку - произошли в сельской местности Ленинского района Еврейской автономной области, оба пострадавших... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T06:50
2023-04-11T06:50
2023-04-11T09:40
еврейская автономная область
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Два подряд нападения волка - на двух человек и на собаку - произошли в сельской местности Ленинского района Еврейской автономной области, оба пострадавших госпитализированы, сообщили во вторник в региональном департаменте ветеринарии. "На основании поступившего сообщения начальника ОГБУ "Станция по борьбе с болезнями животных Ленинского района", 5 апреля 2023 года в теплицах полевого сельскохозяйственного стана... произошло нападение волка на двух граждан, которые, согласно информации специалиста филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинском и Октябрьском районах", госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в публикации в телеграм-канале департамента. По информации департамента, полевой стан находится недалеко от автодороги Ленинское - Биджан. Уже 6 апреля в той же местности волк напал снова, на этот раз - на собаку. Специалисты провели на месте нападений "мероприятия, направленные на недопущение распространения заболевания бешенством", добавили в департаменте ветеринарии.У обоих пострадавших легкие укусы, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства ЕАО. Людям, столкнувшимся с волком, оказывают помощь для недопущения бешенства, а за собакой "наблюдают". "Был ли волк бешеным или просто голодным, в данный момент сказать нельзя", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230410/sobaki-1864139126.html
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еврейская автономная область, происшествия
Еврейская автономная область, Происшествия
В ЕАО после нападения волка госпитализировали двух человек
В ЕАО волк напал на двух человек и на собаку, оба пострадавших госпитализированы
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости.
Два подряд нападения волка - на двух человек и на собаку - произошли в сельской местности Ленинского района Еврейской автономной области, оба пострадавших госпитализированы, сообщили во вторник в региональном департаменте
ветеринарии.
"На основании поступившего сообщения начальника ОГБУ "Станция по борьбе с болезнями животных Ленинского района", 5 апреля 2023 года в теплицах полевого сельскохозяйственного стана... произошло нападение волка на двух граждан, которые, согласно информации специалиста филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинском и Октябрьском районах", госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в публикации в телеграм-канале департамента.
По информации департамента, полевой стан находится недалеко от автодороги Ленинское - Биджан. Уже 6 апреля в той же местности волк напал снова, на этот раз - на собаку. Специалисты провели на месте нападений "мероприятия, направленные на недопущение распространения заболевания бешенством", добавили в департаменте ветеринарии.
У обоих пострадавших легкие укусы, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства ЕАО. Людям, столкнувшимся с волком, оказывают помощь для недопущения бешенства, а за собакой "наблюдают". "Был ли волк бешеным или просто голодным, в данный момент сказать нельзя", - отметили в пресс-службе.
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