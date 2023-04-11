https://ria.ru/20230411/voennye-1864630492.html

Вице-президент США пообещала разместить в Польше еще тысячи военных

Вице-президент США пообещала разместить в Польше еще тысячи военных - РИА Новости, 11.04.2023

Вице-президент США пообещала разместить в Польше еще тысячи военных

Вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T23:15

2023-04-11T23:15

2023-04-11T23:38

в мире

польша

сша

матеуш моравецкий

камала харрис

анджей дуда

европа

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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Мы много говорили о присутствии войск США в Польше. Госпожа вице-президент сказала об усилении постоянного присутствия в Польше", - сказал Моравецкий после встречи с Харрис."Я очень рад, что госпожа вице-президент не только заявила о дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения", - добавил он.Он особо отметил, что в Польше создаются условия для переброски американских солдат из других регионов Европы. "Солдат можно быстро перебросить с американских баз. Соединенные Штаты уже имеют в Европе более 100 тысяч солдат, готовых к бою солдат. В Польше - более 10 тысяч. Но главное сегодня – это техника", - сказал польский премьер.Моравецкий пробудет в США с 11 по 13 апреля. Намечены переговоры в Белом доме, встреча с представителями ведущих компаний американского оборонного сектора и участие в дебатах в штаб-квартире Международного валютного фонда. Основными темами визита станут польско-американское экономическое сотрудничество и вопросы безопасности Польши. Также будут затронуты вопросы сотрудничества в энергетическом секторе.Президент Польши Анджей Дуда в феврале заявлял, что численность военнослужащих армии США, размещенных в Польше, составляет почти 10 тысяч, а в конце 2020 года сообщалось, что в Польше расквартированы 5 тысяч американских солдат.

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

польша

сша

европа

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в мире, польша, сша, матеуш моравецкий, камала харрис, анджей дуда, европа