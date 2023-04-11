https://ria.ru/20230411/voennye-1864630492.html
Вице-президент США пообещала разместить в Польше еще тысячи военных
Вице-президент США пообещала разместить в Польше еще тысячи военных - РИА Новости, 11.04.2023
Вице-президент США пообещала разместить в Польше еще тысячи военных
Вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T23:15
2023-04-11T23:15
2023-04-11T23:38
в мире
польша
сша
матеуш моравецкий
камала харрис
анджей дуда
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847790727_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_46324950e6b6a1e6462f8c57b8589c4d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Мы много говорили о присутствии войск США в Польше. Госпожа вице-президент сказала об усилении постоянного присутствия в Польше", - сказал Моравецкий после встречи с Харрис."Я очень рад, что госпожа вице-президент не только заявила о дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения", - добавил он.Он особо отметил, что в Польше создаются условия для переброски американских солдат из других регионов Европы. "Солдат можно быстро перебросить с американских баз. Соединенные Штаты уже имеют в Европе более 100 тысяч солдат, готовых к бою солдат. В Польше - более 10 тысяч. Но главное сегодня – это техника", - сказал польский премьер.Моравецкий пробудет в США с 11 по 13 апреля. Намечены переговоры в Белом доме, встреча с представителями ведущих компаний американского оборонного сектора и участие в дебатах в штаб-квартире Международного валютного фонда. Основными темами визита станут польско-американское экономическое сотрудничество и вопросы безопасности Польши. Также будут затронуты вопросы сотрудничества в энергетическом секторе.Президент Польши Анджей Дуда в феврале заявлял, что численность военнослужащих армии США, размещенных в Польше, составляет почти 10 тысяч, а в конце 2020 года сообщалось, что в Польше расквартированы 5 тысяч американских солдат.
https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html
польша
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847790727_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_034cad89baf4651764a0823a0bbfa64c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, матеуш моравецкий, камала харрис, анджей дуда, европа
В мире, Польша, США, Матеуш Моравецкий, Камала Харрис, Анджей Дуда, Европа
Вице-президент США пообещала разместить в Польше еще тысячи военных
Моравецкий: вице-президент США Харрис обещала разместить в Польше еще тысячи военных
ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Мы много говорили о присутствии войск США в Польше. Госпожа вице-президент сказала об усилении постоянного присутствия в Польше", - сказал Моравецкий после встречи с Харрис.
"Я очень рад, что госпожа вице-президент не только заявила о дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения", - добавил он.
Он особо отметил, что в Польше создаются условия для переброски американских солдат из других регионов Европы
. "Солдат можно быстро перебросить с американских баз. Соединенные Штаты уже имеют в Европе более 100 тысяч солдат, готовых к бою солдат. В Польше - более 10 тысяч. Но главное сегодня – это техника", - сказал польский премьер.
Моравецкий пробудет в США с 11 по 13 апреля. Намечены переговоры в Белом доме, встреча с представителями ведущих компаний американского оборонного сектора и участие в дебатах в штаб-квартире Международного валютного фонда. Основными темами визита станут польско-американское экономическое сотрудничество и вопросы безопасности Польши. Также будут затронуты вопросы сотрудничества в энергетическом секторе.
Президент Польши Анджей Дуда
в феврале заявлял, что численность военнослужащих армии США, размещенных в Польше, составляет почти 10 тысяч, а в конце 2020 года сообщалось, что в Польше расквартированы 5 тысяч американских солдат.
Запад не даст спокойной жизни соседям России