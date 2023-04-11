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В ООН надеются, что невыдача виз делегатам из России вызвана техпричинами - РИА Новости, 11.04.2023
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14:42 11.04.2023 (обновлено: 14:44 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/vizy-1864511988.html
В ООН надеются, что невыдача виз делегатам из России вызвана техпричинами
В ООН надеются, что невыдача виз делегатам из России вызвана техпричинами - РИА Новости, 11.04.2023
В ООН надеются, что невыдача виз делегатам из России вызвана техпричинами
В спецкомитете ООН в Вене выразили надежду, что проблемы с выдачей виз российским делегатам для участия в текущей сессии по информационным технологиям... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:42
2023-04-11T14:44
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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. В спецкомитете ООН в Вене выразили надежду, что проблемы с выдачей виз российским делегатам для участия в текущей сессии по информационным технологиям объясняются техническими причинами и что представители РФ получат визы. Как заявил замглавы делегации РФ в Вене Эрнест Чернухин в ходе пятой сессии спецкомитета ООН по разработке универсальной конвенции по противодействию преступности в сфере ИКТ во вторник, большая часть российской межведомственной делегации, включая представителей Генпрокуратуры, СК РФ, МВД, Минюста, не получили австрийских виз для участия в заседании. В этой связи российская сторона выразила протест австрийским властям. "Как председатель спецкомитета (ООН), я надеюсь, что задержка в выдаче виз объясняется лишь техническими причинами. Я очень надеюсь, что представители Российской Федерации визы получат, особенно представители Минюста, поскольку это основной орган, который непосредственно имеет отношение к разработке этой конвенции", - сказала в ходе сессии председатель спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях , комментируя заявление замглавы делегации РФ в Вене.
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в мире, россия, вена, оон, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Вена, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В ООН надеются, что невыдача виз делегатам из России вызвана техпричинами

В спецкомитете ООН надеются, что невыдача виз российским делегатам вызвана техпричинами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСнятие биометрических данных
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. В спецкомитете ООН в Вене выразили надежду, что проблемы с выдачей виз российским делегатам для участия в текущей сессии по информационным технологиям объясняются техническими причинами и что представители РФ получат визы.
Как заявил замглавы делегации РФ в Вене Эрнест Чернухин в ходе пятой сессии спецкомитета ООН по разработке универсальной конвенции по противодействию преступности в сфере ИКТ во вторник, большая часть российской межведомственной делегации, включая представителей Генпрокуратуры, СК РФ, МВД, Минюста, не получили австрийских виз для участия в заседании. В этой связи российская сторона выразила протест австрийским властям.
"Как председатель спецкомитета (ООН), я надеюсь, что задержка в выдаче виз объясняется лишь техническими причинами. Я очень надеюсь, что представители Российской Федерации визы получат, особенно представители Минюста, поскольку это основной орган, который непосредственно имеет отношение к разработке этой конвенции", - сказала в ходе сессии председатель спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях , комментируя заявление замглавы делегации РФ в Вене.
 
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