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Большая часть делегации России не получила визы для участия в сессии ООН

Большая часть делегации России не получила визы для участия в сессии ООН - РИА Новости, 11.04.2023

Большая часть делегации России не получила визы для участия в сессии ООН

Австрия отказалась выдать визы многим членам российской делегации, которые должны были принимать участие в заседании спецкомитета ООН по разработке конвенции о... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:13

2023-04-11T13:13

2023-04-11T16:28

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ВЕНА, 11 апр — РИА Новости. Австрия отказалась выдать визы многим членам российской делегации, которые должны были принимать участие в заседании спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационных технологий в преступных целях, заявил замглавы делегации России в Вене Эрнест Чернухин.Чернухин добавил, что Москва расценивает поведение Вены как намеренное создание препятствий для открытых переговоров по важному международному договору. Таким образом Австрия нарушила свои обязательства как одной из стран, принимающих штаб-квартиру ООН, подчеркнул дипломат.Он заявил, что Россия "решительно осуждает действия австрийских властей и заявляет протест Австрийской Республике в связи с невыдачей виз", кроме того, настоятельно призывает "незамедлительно выдать визы всем российским делегатам для участия в текущей сессии".Чернухин выразил уверенность, что дать свою оценку ситуации должен генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.Россия рассчитывает на "проведение конструктивного, транспарентного и демократического диалога" с учетом отсутствия части делегации, заключил он.В Вене с 11 по 21 апреля проходит заседание пятой сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.Российские дипломаты уже много лет указывают на сложности с получением виз, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и в отношении других государств, вполне достаточен.

https://ria.ru/20230324/vizy-1860236961.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, вена, оон, австрия, в мире, министерство юстиции рф (минюст россии), следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф