https://ria.ru/20230411/veypy-1864542256.html

Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним

Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним - РИА Новости, 11.04.2023

Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщается на сайте парламента. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:57

2023-04-11T15:57

2023-04-11T17:06

госдума рф

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россия

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вячеслав володин

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщается на сайте парламента.Документ внесли депутаты от всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Новый закон предполагает запрет на:Право на реализацию этих устройств получат только розничные магазины, но при этом открытая выкладка и демонстрация, а также предоставление скидок на них будет запрещена.Помимо этого, документ запрещает демонстрацию процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.

https://ria.ru/20230408/veyp-1863918370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, общество, россия, здоровье - общество, вячеслав володин