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Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним - РИА Новости, 11.04.2023
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15:57 11.04.2023 (обновлено: 17:06 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/veypy-1864542256.html
Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним
Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним - РИА Новости, 11.04.2023
Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщается на сайте парламента. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:57
2023-04-11T17:06
госдума рф
общество
россия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщается на сайте парламента.Документ внесли депутаты от всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Новый закон предполагает запрет на:Право на реализацию этих устройств получат только розничные магазины, но при этом открытая выкладка и демонстрация, а также предоставление скидок на них будет запрещена.Помимо этого, документ запрещает демонстрацию процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.
https://ria.ru/20230408/veyp-1863918370.html
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Госдума РФ, Общество, Россия, Здоровье - Общество, Вячеслав Володин
Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним

Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

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Вейп - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщается на сайте парламента.
Документ внесли депутаты от всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным.
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Новый закон предполагает запрет на:
  • продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним;
  • торговлю никотинсодержащей жидкостью с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость;
  • продажу вейпов на ярмарках, выставках, а также путем развозной и разносной торговли, дистанционно и с использованием автоматов.
Право на реализацию этих устройств получат только розничные магазины, но при этом открытая выкладка и демонстрация, а также предоставление скидок на них будет запрещена.
Помимо этого, документ запрещает демонстрацию процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.
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