https://ria.ru/20230411/veypy-1864542256.html
Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним
Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним - РИА Новости, 11.04.2023
Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщается на сайте парламента. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:57
2023-04-11T15:57
2023-04-11T17:06
госдума рф
общество
россия
здоровье - общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщается на сайте парламента.Документ внесли депутаты от всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Новый закон предполагает запрет на:Право на реализацию этих устройств получат только розничные магазины, но при этом открытая выкладка и демонстрация, а также предоставление скидок на них будет запрещена.Помимо этого, документ запрещает демонстрацию процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.
https://ria.ru/20230408/veyp-1863918370.html
https://ria.ru/20230118/veyp-1845761749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, россия, здоровье - общество, вячеслав володин
Госдума РФ, Общество, Россия, Здоровье - Общество, Вячеслав Володин
Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним
Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним