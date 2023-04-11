https://ria.ru/20230411/veterany-1864387405.html

В СПЧ предложили приравнять узников фашизма к ветеранам войны

В СПЧ предложили приравнять узников фашизма к ветеранам войны - РИА Новости, 11.04.2023

В СПЧ предложили приравнять узников фашизма к ветеранам войны

Бывших узников фашистских концлагерей следует приравнять к ветеранам войны, им необходимо оказывать соцподдержку в виде бесплатных лекарств, проезде на... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:05

2023-04-11T09:05

2023-04-11T09:05

общество

александр брод

госдума рф

россия

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Бывших узников фашистских концлагерей следует приравнять к ветеранам войны, им необходимо оказывать соцподдержку в виде бесплатных лекарств, проезде на транспорте и обеспечивать жильем при необходимости, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей - в память об интернациональном восстании в Бухенвальде, произошедшем 11 апреля 1945 года. "К сожалению, пока малолетние узники гетто, концлагерей, которые живут в России, не получают в достаточной степени всех необходимых льгот. Стоило бы уравнять их по статусу с ветеранами Великой Отечественной войны и обеспечивать их квартирами, если у них неблагополучные жилищные условия, а также бесплатными лекарствами, медицинской помощью, проездом на транспорте, хотя бы обеспечить минимальный пакет социальной поддержки", - сказал Брод. Правозащитник считает, что это было бы хорошим показателем, что государство не забыло этих людей, помнит и чтит их мужество, оберегает от всяких жизненных невзгод. "Пока этот вопрос только на уровне обсуждения", - отметил Брод. В мае 2022 года в Госдуму справедливороссами был внесет законопроект, которым предлагается отнести бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания к ветеранам Великой Отечественной войны. До рассмотрения в первом чтении он пока не дошел. По словам собеседника агентства, он намерен при удобной возможности выступить по этой теме на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте, которое, возможно, состоится в мае. "Я хотел высказаться о защите прав наших соотечественников за рубежом, которые сталкиваются с проявлениями дискриминации, и было бы уместным поднять эту тему – социальную поддержку лиц, пострадавших от нацизма", - поделился Брод. По его мнению, поддержка узников лагерей имела бы серьезное воспитательное значение. "Молодое поколение, наверное, еще раз задумалось бы и осознало бы ужасы минувшей войны и те последствия, которые принесла идеология нацизма", - добавил правозащитник. Также он отметил, что 11 апреля – также напоминание о мужестве и героизме людей, которые не захотели мириться с фашизмом и издевательствами над военнопленными, мирными гражданами. "Это день - напоминание о бесчеловечной нацистской идеологии, которая была осуждена Нюрнбергским процессом, но, тем не менее, достаточно скоро стала давать свои ростки в разных странах. В последнее время мы это особенно ярко видим на примере Украины, русофобской риторики и политики стран Балтии, Польши, Молдавии. Видим потакание этой идеологии со стороны Европы и США", - заявил Брод. Правозащитник подчеркнул, что резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, которая ежегодно вносится в ООН, поддерживают "все меньше стран", что, по его словам, тоже показатель того, "как прогрессируют эти человеконенавистнические идеи. "Тема становится более актуальной, потому что речь идет не только о словесных оскорблениях, речь идет о дискриминации социальных, культурных, политических прав. Как мы видим по действиям Украины, начиная с 2014 года речь идет об уничтожении политических противников, мирных граждан, обстрелы Донецка участились, снаряды долетают уже в центр города, погибают мирные граждане, это говорит об эскалации действий украинской армии", - заключил Брод.

https://ria.ru/20230411/uzniki-1864218729.html

https://ria.ru/20230411/minoborony-1864373696.html

https://ria.ru/20230411/osventsim-1864362279.html

https://ria.ru/20230127/neonatsizm-1848000235.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, александр брод, госдума рф, россия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)