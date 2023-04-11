https://ria.ru/20230411/venesuela-1864560796.html

Венесуэле предрекли наибольший рост экономики в Латинской Америке

Венесуэле предрекли наибольший рост экономики в Латинской Америке - РИА Новости, 11.04.2023

Венесуэле предрекли наибольший рост экономики в Латинской Америке

Венесуэла покажет самый большой рост экономики в 2023 году среди стран Латинской Америки - на уровне 5%, говорится в докладе Международного валютного фонда... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:55

2023-04-11T16:55

2023-04-11T17:01

экономика

латинская америка

венесуэла

парагвай

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апр - РИА Новости. Венесуэла покажет самый большой рост экономики в 2023 году среди стран Латинской Америки - на уровне 5%, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). Эксперты также прогнозируют, что в 2024 году рост ВВП Венесуэлы составит 4,5%. Отмечается, что в текущем году большой рост экономики также покажет Парагвай (4,5%), за ним следуют Эквадор (2,9%), Перу (2,4%), Уругвай (2%), Мексика и Боливия (1,8%), Колумбия (1%). По мнению экспертов фонда, рост ВВП крупнейшей экономики Латинской Америки - Бразилии - составит в 2023 году 0,9%. А экономика Аргентины, испытывающая глубокий кризис, вырастет лишь на 0,2%. По прогнозу МВФ, ВВП лишь одной из стран региона в 2023 год сократится: в Чили этот показатель снизится на 1% , но уже в 2024 году вернется к росту на 1,9%. В целом, следует из доклада, ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна продемонстрирует в текущем году рост на 1,6%.

https://ria.ru/20230407/venesuela-1863651722.html

латинская америка

венесуэла

парагвай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, латинская америка, венесуэла, парагвай, мвф