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Венесуэле предрекли наибольший рост экономики в Латинской Америке - РИА Новости, 11.04.2023
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16:55 11.04.2023 (обновлено: 17:01 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/venesuela-1864560796.html
Венесуэле предрекли наибольший рост экономики в Латинской Америке
Венесуэле предрекли наибольший рост экономики в Латинской Америке - РИА Новости, 11.04.2023
Венесуэле предрекли наибольший рост экономики в Латинской Америке
Венесуэла покажет самый большой рост экономики в 2023 году среди стран Латинской Америки - на уровне 5%, говорится в докладе Международного валютного фонда... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:55
2023-04-11T17:01
экономика
латинская америка
венесуэла
парагвай
мвф
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апр - РИА Новости. Венесуэла покажет самый большой рост экономики в 2023 году среди стран Латинской Америки - на уровне 5%, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). Эксперты также прогнозируют, что в 2024 году рост ВВП Венесуэлы составит 4,5%. Отмечается, что в текущем году большой рост экономики также покажет Парагвай (4,5%), за ним следуют Эквадор (2,9%), Перу (2,4%), Уругвай (2%), Мексика и Боливия (1,8%), Колумбия (1%). По мнению экспертов фонда, рост ВВП крупнейшей экономики Латинской Америки - Бразилии - составит в 2023 году 0,9%. А экономика Аргентины, испытывающая глубокий кризис, вырастет лишь на 0,2%. По прогнозу МВФ, ВВП лишь одной из стран региона в 2023 год сократится: в Чили этот показатель снизится на 1% , но уже в 2024 году вернется к росту на 1,9%. В целом, следует из доклада, ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна продемонстрирует в текущем году рост на 1,6%.
https://ria.ru/20230407/venesuela-1863651722.html
латинская америка
венесуэла
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экономика, латинская америка, венесуэла, парагвай, мвф
Экономика, Латинская Америка, Венесуэла, Парагвай, МВФ
Венесуэле предрекли наибольший рост экономики в Латинской Америке

МВФ предрек Венесуэле наибольший рост экономики среди стран Латинской Америки в 2023 году

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Вид на город Каракас. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апр - РИА Новости. Венесуэла покажет самый большой рост экономики в 2023 году среди стран Латинской Америки - на уровне 5%, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
Эксперты также прогнозируют, что в 2024 году рост ВВП Венесуэлы составит 4,5%.
Отмечается, что в текущем году большой рост экономики также покажет Парагвай (4,5%), за ним следуют Эквадор (2,9%), Перу (2,4%), Уругвай (2%), Мексика и Боливия (1,8%), Колумбия (1%).
По мнению экспертов фонда, рост ВВП крупнейшей экономики Латинской Америки - Бразилии - составит в 2023 году 0,9%. А экономика Аргентины, испытывающая глубокий кризис, вырастет лишь на 0,2%.
По прогнозу МВФ, ВВП лишь одной из стран региона в 2023 год сократится: в Чили этот показатель снизится на 1% , но уже в 2024 году вернется к росту на 1,9%.
В целом, следует из доклада, ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна продемонстрирует в текущем году рост на 1,6%.
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ЭкономикаЛатинская АмерикаВенесуэлаПарагвайМВФ
 
 
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