https://ria.ru/20230411/venesuela-1864560796.html
Венесуэле предрекли наибольший рост экономики в Латинской Америке
Венесуэле предрекли наибольший рост экономики в Латинской Америке - РИА Новости, 11.04.2023
Венесуэле предрекли наибольший рост экономики в Латинской Америке
Венесуэла покажет самый большой рост экономики в 2023 году среди стран Латинской Америки - на уровне 5%, говорится в докладе Международного валютного фонда... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:55
2023-04-11T16:55
2023-04-11T17:01
экономика
латинская америка
венесуэла
парагвай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апр - РИА Новости. Венесуэла покажет самый большой рост экономики в 2023 году среди стран Латинской Америки - на уровне 5%, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). Эксперты также прогнозируют, что в 2024 году рост ВВП Венесуэлы составит 4,5%. Отмечается, что в текущем году большой рост экономики также покажет Парагвай (4,5%), за ним следуют Эквадор (2,9%), Перу (2,4%), Уругвай (2%), Мексика и Боливия (1,8%), Колумбия (1%). По мнению экспертов фонда, рост ВВП крупнейшей экономики Латинской Америки - Бразилии - составит в 2023 году 0,9%. А экономика Аргентины, испытывающая глубокий кризис, вырастет лишь на 0,2%. По прогнозу МВФ, ВВП лишь одной из стран региона в 2023 год сократится: в Чили этот показатель снизится на 1% , но уже в 2024 году вернется к росту на 1,9%. В целом, следует из доклада, ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна продемонстрирует в текущем году рост на 1,6%.
https://ria.ru/20230407/venesuela-1863651722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, латинская америка, венесуэла, парагвай, мвф
Экономика, Латинская Америка, Венесуэла, Парагвай, МВФ
Венесуэле предрекли наибольший рост экономики в Латинской Америке
МВФ предрек Венесуэле наибольший рост экономики среди стран Латинской Америки в 2023 году