https://ria.ru/20230411/valyuta-1864623284.html

Доминирование доллара будет снижаться, считает глава ЦБ Филиппин

Доминирование доллара будет снижаться, считает глава ЦБ Филиппин - РИА Новости, 11.04.2023

Доминирование доллара будет снижаться, считает глава ЦБ Филиппин

Доминирование американского доллара со временем будет все больше снижаться, заявил РИА Новости глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T21:37

2023-04-11T21:37

2023-04-11T21:37

экономика

филиппины

вашингтон (штат)

центральный банк рф (цб рф)

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Доминирование американского доллара со временем будет все больше снижаться, заявил РИА Новости глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла. "Я думаю, что со временем доллар будет все менее и менее доминирующей (валютой)", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. При этом Медалла отметил, что пока сокращение влияния американской валюты идет медленно.

https://ria.ru/20230411/dollar-1864606788.html

филиппины

вашингтон (штат)

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экономика, филиппины, вашингтон (штат), центральный банк рф (цб рф), всемирный банк