Рейтинг@Mail.ru
Москалькова и Пригожин обсудили обращения родственников бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/vagner-1864424794.html
Москалькова и Пригожин обсудили обращения родственников бойцов "Вагнера"
Москалькова и Пригожин обсудили обращения родственников бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 11.04.2023
Москалькова и Пригожин обсудили обращения родственников бойцов "Вагнера"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что встретилась с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным и... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:20
2023-04-11T11:20
россия
евгений пригожин
татьяна москалькова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847279192_0:101:3036:1809_1920x0_80_0_0_4d85805ab65d60b4b21d2ceb90a29a6a.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что встретилась с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным и обсудила с ним обращения родственников бойцов группы. "С Евгением Пригожиным обсудили вопросы работы с обращениями родственников бойцов ЧВК "Вагнера". Определили пути взаимодействия", - написала омбудсмен.
https://ria.ru/20230410/vagner-1864261722.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847279192_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_0276bbcd762520949b3b6174ed3f0486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евгений пригожин, татьяна москалькова, общество
Россия, Евгений Пригожин, Татьяна Москалькова, Общество
Москалькова и Пригожин обсудили обращения родственников бойцов "Вагнера"

Москалькова встретилась с Пригожиным и обсудила обращения родственников бойцов "Вагнера"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы группы "Вагнер" в Артемовске в ДНР
Бойцы группы Вагнер в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Бойцы группы "Вагнер" в Артемовске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что встретилась с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным и обсудила с ним обращения родственников бойцов группы.
"С Евгением Пригожиным обсудили вопросы работы с обращениями родственников бойцов ЧВК "Вагнера". Определили пути взаимодействия", - написала омбудсмен.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Пушилин вручил бойцам "Вагнера" государственные награды ДНР
10 апреля, 14:53
 
РоссияЕвгений ПригожинТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала