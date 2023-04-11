https://ria.ru/20230411/vagner-1864424794.html

Москалькова и Пригожин обсудили обращения родственников бойцов "Вагнера"

Москалькова и Пригожин обсудили обращения родственников бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 11.04.2023

Москалькова и Пригожин обсудили обращения родственников бойцов "Вагнера"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что встретилась с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным и... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:20

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2023-04-11T11:20

россия

евгений пригожин

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что встретилась с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным и обсудила с ним обращения родственников бойцов группы. "С Евгением Пригожиным обсудили вопросы работы с обращениями родственников бойцов ЧВК "Вагнера". Определили пути взаимодействия", - написала омбудсмен.

https://ria.ru/20230410/vagner-1864261722.html

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россия, евгений пригожин, татьяна москалькова, общество