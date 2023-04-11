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Экс-чиновник из США увязал утечку документов с проукраинской пропагандой - РИА Новости, 11.04.2023
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02:23 11.04.2023 (обновлено: 02:26 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/utechki-1864367871.html
Экс-чиновник из США увязал утечку документов с проукраинской пропагандой
Экс-чиновник из США увязал утечку документов с проукраинской пропагандой - РИА Новости, 11.04.2023
Экс-чиновник из США увязал утечку документов с проукраинской пропагандой
Утечку секретных документов США мог организовать человек, недовольный публичными оценками ситуации на Украине, которые расходятся с реальностью, считает бывший... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T02:23
2023-04-11T02:26
россия
сша
дмитрий песков
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Утечку секретных документов США мог организовать человек, недовольный публичными оценками ситуации на Украине, которые расходятся с реальностью, считает бывший помощник министра обороны по международной безопасности Чэс Фримэн. По его словам, утекшие документы показывают, что публичная бравада американской администрации не подтверждается, и военные США знают, что Украина страдает от больших потерь, чем признает, и не в состоянии добиться превосходства в конфликте. "Сюрпризом это стало только для тех, кто принимал украинскую и западную информацию за чистую монету", - сказал Фримэн. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
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россия, сша, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Экс-чиновник из США увязал утечку документов с проукраинской пропагандой

Экс-чиновник Фримэн: недовольство проукраинской пропагандой могло вызвать утечку секретов

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Утечку секретных документов США мог организовать человек, недовольный публичными оценками ситуации на Украине, которые расходятся с реальностью, считает бывший помощник министра обороны по международной безопасности Чэс Фримэн.
«
"Контраст между публичным пропагандистским представлением конфликта и удручающей реальностью на местах очевидно беспокоит кого-то достаточно, чтобы скорректировать ситуацию через утечку", - сказал Фримэн РИА Новости.
По его словам, утекшие документы показывают, что публичная бравада американской администрации не подтверждается, и военные США знают, что Украина страдает от больших потерь, чем признает, и не в состоянии добиться превосходства в конфликте. "Сюрпризом это стало только для тех, кто принимал украинскую и западную информацию за чистую монету", - сказал Фримэн.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
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Экс-аналитик ЦРУ предположил, кто может стоять за утечками документов США
01:18
 
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