Расследование утечки данных Пентагона может занять месяцы, сообщили СМИ
CNN: расследование утечки секретных документов Пентагона может занять месяцы
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Расследование утечки секретных документов Пентагона может занять месяцы, в США переживают, что слишком много людей имеют доступ к конфиденциальной информации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Отмечается, что расследование утечки в США "начинает приобретать форму".
"Межведомственное расследование возглавляется Управлением разведки и безопасности Пентагона... его завершение может занять месяцы", - говорится в материале телеканала.
Как заявил CNN источник, Пентагон пока не намерен фокусироваться на источнике утечки, но будет проверять, как в ведомстве распространяются секретные документы, и нужно ли изменить список тех, кто имеет к ним доступ на ежедневной основе.
"Слишком много людей имеют доступ к очень секретной информации", - заявил неназванный американский чиновник, добавив, что перед тем, как данные попали в сеть, их видели "тысячи" человек.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.