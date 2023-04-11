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Расследование утечки данных Пентагона может занять месяцы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
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21:17 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/utechka-1864622207.html
Расследование утечки данных Пентагона может занять месяцы, сообщили СМИ
Расследование утечки данных Пентагона может занять месяцы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
Расследование утечки данных Пентагона может занять месяцы, сообщили СМИ
Расследование утечки секретных документов Пентагона может занять месяцы, в США переживают, что слишком много людей имеют доступ к конфиденциальной информации,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T21:17
2023-04-11T21:17
в мире
россия
сша
дмитрий песков
пентагон
нато
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Расследование утечки секретных документов Пентагона может занять месяцы, в США переживают, что слишком много людей имеют доступ к конфиденциальной информации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Отмечается, что расследование утечки в США "начинает приобретать форму". "Межведомственное расследование возглавляется Управлением разведки и безопасности Пентагона... его завершение может занять месяцы", - говорится в материале телеканала. Как заявил CNN источник, Пентагон пока не намерен фокусироваться на источнике утечки, но будет проверять, как в ведомстве распространяются секретные документы, и нужно ли изменить список тех, кто имеет к ним доступ на ежедневной основе. "Слишком много людей имеют доступ к очень секретной информации", - заявил неназванный американский чиновник, добавив, что перед тем, как данные попали в сеть, их видели "тысячи" человек. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230411/utechka-1864611454.html
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, пентагон, нато
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Пентагон, НАТО
Расследование утечки данных Пентагона может занять месяцы, сообщили СМИ

CNN: расследование утечки секретных документов Пентагона может занять месяцы

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Расследование утечки секретных документов Пентагона может занять месяцы, в США переживают, что слишком много людей имеют доступ к конфиденциальной информации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Отмечается, что расследование утечки в США "начинает приобретать форму".
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"Межведомственное расследование возглавляется Управлением разведки и безопасности Пентагона... его завершение может занять месяцы", - говорится в материале телеканала.
Как заявил CNN источник, Пентагон пока не намерен фокусироваться на источнике утечки, но будет проверять, как в ведомстве распространяются секретные документы, и нужно ли изменить список тех, кто имеет к ним доступ на ежедневной основе.
"Слишком много людей имеют доступ к очень секретной информации", - заявил неназванный американский чиновник, добавив, что перед тем, как данные попали в сеть, их видели "тысячи" человек.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
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