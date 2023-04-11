Минобороны Британии заявило о неточностях в утекших материалах Пентагона
Минобороны Британии заявило, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности
© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны Великобритании утверждает, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности, призывает быть осторожными с сообщениями, которые могут распространять дезинформацию.
"Широко освещаемая утечка, предположительно, секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Читатели должны быть осторожны в безоговорочной вере в утверждения, которые могут распространять дезинформацию", - говорится в заявлении представителя министерства.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.