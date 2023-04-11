https://ria.ru/20230411/utechka-1864611454.html

Минобороны Британии заявило о неточностях в утекших материалах Пентагона

Минобороны Британии заявило о неточностях в утекших материалах Пентагона - РИА Новости, 11.04.2023

Минобороны Британии заявило о неточностях в утекших материалах Пентагона

Минобороны Великобритании утверждает, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности, призывает быть осторожными с сообщениями, которые могут... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T19:54

2023-04-11T19:54

2023-04-11T19:54

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны Великобритании утверждает, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности, призывает быть осторожными с сообщениями, которые могут распространять дезинформацию. "Широко освещаемая утечка, предположительно, секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Читатели должны быть осторожны в безоговорочной вере в утверждения, которые могут распространять дезинформацию", - говорится в заявлении представителя министерства. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230411/utechka-1864568817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сша, министерство обороны сша, великобритания