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Минобороны Британии заявило о неточностях в утекших материалах Пентагона - РИА Новости, 11.04.2023
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19:54 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/utechka-1864611454.html
Минобороны Британии заявило о неточностях в утекших материалах Пентагона
Минобороны Британии заявило о неточностях в утекших материалах Пентагона - РИА Новости, 11.04.2023
Минобороны Британии заявило о неточностях в утекших материалах Пентагона
Минобороны Великобритании утверждает, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности, призывает быть осторожными с сообщениями, которые могут... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:54
2023-04-11T19:54
в мире
россия
сша
министерство обороны сша
великобритания
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны Великобритании утверждает, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности, призывает быть осторожными с сообщениями, которые могут распространять дезинформацию. "Широко освещаемая утечка, предположительно, секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Читатели должны быть осторожны в безоговорочной вере в утверждения, которые могут распространять дезинформацию", - говорится в заявлении представителя министерства. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
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в мире, россия, сша, министерство обороны сша, великобритания
В мире, Россия, США, Министерство обороны США, Великобритания
Минобороны Британии заявило о неточностях в утекших материалах Пентагона

Минобороны Британии заявило, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности

© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны Великобритании утверждает, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности, призывает быть осторожными с сообщениями, которые могут распространять дезинформацию.
"Широко освещаемая утечка, предположительно, секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Читатели должны быть осторожны в безоговорочной вере в утверждения, которые могут распространять дезинформацию", - говорится в заявлении представителя министерства.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
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