https://ria.ru/20230411/utechka-1864549781.html
СМИ: к утекшим документам могли иметь доступ сотни американских чиновников
СМИ: к утекшим документам могли иметь доступ сотни американских чиновников - РИА Новости, 11.04.2023
СМИ: к утекшим документам могли иметь доступ сотни американских чиновников
Сотни или даже тысячи военных и правительственных чиновников США могли иметь доступ к секретным документам, которые утекли в сеть, пишет газета New York Times... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:23
2023-04-11T16:23
2023-04-11T16:23
в мире
сша
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сотни или даже тысячи военных и правительственных чиновников США могли иметь доступ к секретным документам, которые утекли в сеть, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. "Сотни, если не тысячи военных и других правительственных чиновников США имеют допуски, необходимые для получения доступа к документам", - приводит издание слова чиновника. При этом газета отмечает, что оставленные в сети улики могут помочь следователям относительно быстро сузить круг возможных подозреваемых. Как заявил бывший высокопоставленный сотрудник отдела по борьбе с терроризмом Джавед Али, сотрудничавший с рядом американских ведомств, включая ФБР, разведывательные материалы были сначала сфотографированы, а затем загружены в сеть. Он добавил, что документы должны были храниться в электронном виде в автономных компьютерных системах, не подключенных к более широкому интернету. Такие компьютеры находятся в безопасных зонах, известных как SCIF (Центр обработки секретной информации), куда никому не разрешается приносить какие-либо электронные устройства, которые можно использовать для фотографирования или видео- или аудиозаписи. По слова Али, любой, связанный с производством таких материалов, должен был иметь доступ на самом высоком уровне. "Хотя эти протоколы могут помочь сузить круг лиц, которые могли нести ответственность, все равно это повлечет за собой крупный следственный процесс, в ходе которого необходимо будет опросить сотни или тысячи людей", - добавил Али. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
https://ria.ru/20230411/utechka-1864409309.html
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
https://ria.ru/20230411/dokumenty-1864365434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
СМИ: к утекшим документам могли иметь доступ сотни американских чиновников
NYT: сотни и даже тысячи чиновников могли иметь доступ к утекшим в Сеть документам
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Сотни или даже тысячи военных и правительственных чиновников США могли иметь доступ к секретным документам, которые утекли в сеть, пишет газета New York Times
со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Сотни, если не тысячи военных и других правительственных чиновников США имеют допуски, необходимые для получения доступа к документам", - приводит издание слова чиновника. При этом газета отмечает, что оставленные в сети улики могут помочь следователям относительно быстро сузить круг возможных подозреваемых.
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Как заявил бывший высокопоставленный сотрудник отдела по борьбе с терроризмом Джавед Али, сотрудничавший с рядом американских ведомств, включая ФБР, разведывательные материалы были сначала сфотографированы, а затем загружены в сеть. Он добавил, что документы должны были храниться в электронном виде в автономных компьютерных системах, не подключенных к более широкому интернету. Такие компьютеры находятся в безопасных зонах, известных как SCIF (Центр обработки секретной информации), куда никому не разрешается приносить какие-либо электронные устройства, которые можно использовать для фотографирования или видео- или аудиозаписи.
По слова Али, любой, связанный с производством таких материалов, должен был иметь доступ на самом высоком уровне. "Хотя эти протоколы могут помочь сузить круг лиц, которые могли нести ответственность, все равно это повлечет за собой крупный следственный процесс, в ходе которого необходимо будет опросить сотни или тысячи людей", - добавил Али.
Утечки из Пентагона: Зеленский под колпаком, ЧВК под носом у США
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США
и НАТО
прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
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