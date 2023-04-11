https://ria.ru/20230411/utechka-1864413806.html

В НАТО не разочарованы, что Пентагон скрывал часть разведданных, пишут СМИ

В НАТО не разочарованы, что Пентагон скрывал часть разведданных, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023

В НАТО не разочарованы, что Пентагон скрывал часть разведданных, пишут СМИ

В НАТО после сообщений об утечке якобы секретных документов Пентагона заявили, что союзники США не были разочарованы тем, что Вашингтон не делился с ними всеми... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:49

2023-04-11T10:49

2023-04-11T10:49

специальная военная операция на украине

в мире

сша

джо байден

нато

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В НАТО после сообщений об утечке якобы секретных документов Пентагона заявили, что союзники США не были разочарованы тем, что Вашингтон не делился с ними всеми разведданными, так как таким образом поступает большинство стран, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломата одной из стран-членов альянса. Как заявил дипломат, большинство стран не делятся всем со своими союзниками, никто не ожидает, что они будут это делать. "Это так не работает", - отметил дипломат. Как ранее сообщал телеканал CNN, утечка секретных документов Пентагона, которые указывают на то, что США вели шпионскую деятельность не только за конкурентами, но и за союзниками, глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что эта ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения. Также сообщалось, что страны, за которыми, согласно утекшим в сеть секретным документам Пентагона, следили США, намерены поднять этот вопрос с Вашингтоном, но пока ждут комментариев от администрации президента США Джо Байдена. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.

https://ria.ru/20230411/utechka-1864409309.html

https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден, нато, пентагон