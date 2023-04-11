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В НАТО не разочарованы, что Пентагон скрывал часть разведданных, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:49 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/utechka-1864413806.html
В НАТО не разочарованы, что Пентагон скрывал часть разведданных, пишут СМИ
В НАТО не разочарованы, что Пентагон скрывал часть разведданных, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
В НАТО не разочарованы, что Пентагон скрывал часть разведданных, пишут СМИ
В НАТО после сообщений об утечке якобы секретных документов Пентагона заявили, что союзники США не были разочарованы тем, что Вашингтон не делился с ними всеми... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:49
2023-04-11T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
сша
джо байден
нато
пентагон
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В НАТО после сообщений об утечке якобы секретных документов Пентагона заявили, что союзники США не были разочарованы тем, что Вашингтон не делился с ними всеми разведданными, так как таким образом поступает большинство стран, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломата одной из стран-членов альянса. Как заявил дипломат, большинство стран не делятся всем со своими союзниками, никто не ожидает, что они будут это делать. "Это так не работает", - отметил дипломат. Как ранее сообщал телеканал CNN, утечка секретных документов Пентагона, которые указывают на то, что США вели шпионскую деятельность не только за конкурентами, но и за союзниками, глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что эта ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения. Также сообщалось, что страны, за которыми, согласно утекшим в сеть секретным документам Пентагона, следили США, намерены поднять этот вопрос с Вашингтоном, но пока ждут комментариев от администрации президента США Джо Байдена. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
https://ria.ru/20230411/utechka-1864409309.html
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в мире, сша, джо байден, нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Джо Байден, НАТО, Пентагон
В НАТО не разочарованы, что Пентагон скрывал часть разведданных, пишут СМИ

CNN: в НАТО после утечки в США не разочарованы, что Пентагон скрывал часть разведданных

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В НАТО после сообщений об утечке якобы секретных документов Пентагона заявили, что союзники США не были разочарованы тем, что Вашингтон не делился с ними всеми разведданными, так как таким образом поступает большинство стран, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломата одной из стран-членов альянса.
Как заявил дипломат, большинство стран не делятся всем со своими союзниками, никто не ожидает, что они будут это делать.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В конгрессе США рассказали, к чему приведет утечка секретных документов
Вчера, 10:34
"Это так не работает", - отметил дипломат.
Как ранее сообщал телеканал CNN, утечка секретных документов Пентагона, которые указывают на то, что США вели шпионскую деятельность не только за конкурентами, но и за союзниками, глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что эта ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения. Также сообщалось, что страны, за которыми, согласно утекшим в сеть секретным документам Пентагона, следили США, намерены поднять этот вопрос с Вашингтоном, но пока ждут комментариев от администрации президента США Джо Байдена.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
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