https://ria.ru/20230411/utechka-1864409309.html

В конгрессе США рассказали, к чему приведет утечка секретных документов

В конгрессе США рассказали, к чему приведет утечка секретных документов - РИА Новости, 11.04.2023

В конгрессе США рассказали, к чему приведет утечка секретных документов

Утечка секретных документов, которые якобы принадлежат Пентагону, может иметь серьезные последствия для Украины и привести к неудачам на поле боя, заявил CNN... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:34

2023-04-11T10:34

2023-04-11T10:45

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Утечка секретных документов, которые якобы принадлежат Пентагону, может иметь серьезные последствия для Украины и привести к неудачам на поле боя, заявил CNN член комитета по разведке палаты представителей демократ Джим Хаймс. Хаймс отметил, что не был ознакомлен с документами и не может независимо подтвердить их подлинность. Ранее телеканал CNN сообщал, что официальные лица США называют данные подлинными. По словам конгрессмена, союзники США из-за утечки могут теперь "подумать дважды, прежде чем делиться своими самыми чувствительными разведданными". Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

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в мире, россия, сша, дмитрий песков, нато