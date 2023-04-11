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В конгрессе США рассказали, к чему приведет утечка секретных документов - РИА Новости, 11.04.2023
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10:34 11.04.2023 (обновлено: 10:45 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/utechka-1864409309.html
В конгрессе США рассказали, к чему приведет утечка секретных документов
В конгрессе США рассказали, к чему приведет утечка секретных документов - РИА Новости, 11.04.2023
В конгрессе США рассказали, к чему приведет утечка секретных документов
Утечка секретных документов, которые якобы принадлежат Пентагону, может иметь серьезные последствия для Украины и привести к неудачам на поле боя, заявил CNN... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:34
2023-04-11T10:45
в мире
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Утечка секретных документов, которые якобы принадлежат Пентагону, может иметь серьезные последствия для Украины и привести к неудачам на поле боя, заявил CNN член комитета по разведке палаты представителей демократ Джим Хаймс. Хаймс отметил, что не был ознакомлен с документами и не может независимо подтвердить их подлинность. Ранее телеканал CNN сообщал, что официальные лица США называют данные подлинными. По словам конгрессмена, союзники США из-за утечки могут теперь "подумать дважды, прежде чем делиться своими самыми чувствительными разведданными". Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, НАТО
В конгрессе США рассказали, к чему приведет утечка секретных документов

Конгрессмен Джим Хаймс: утечка секретных документов США может иметь последствия для Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Утечка секретных документов, которые якобы принадлежат Пентагону, может иметь серьезные последствия для Украины и привести к неудачам на поле боя, заявил CNN член комитета по разведке палаты представителей демократ Джим Хаймс.
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"Русским будет несложно перерезать пути сбора (разведданных)... Все, что указывает на источники и методы, несет в себе реальный риск того, что эти источники и методы исчезнут. И это может означать гибель людей, это может означать отключение технологий. И это приводит к плохим результатам на поле боя", - приводит телеканал CNN слова Хаймса.
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Хаймс отметил, что не был ознакомлен с документами и не может независимо подтвердить их подлинность. Ранее телеканал CNN сообщал, что официальные лица США называют данные подлинными.
По словам конгрессмена, союзники США из-за утечки могут теперь "подумать дважды, прежде чем делиться своими самыми чувствительными разведданными".
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
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Вчера, 02:23
 
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