Волынский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе, пишут СМИ
Издание "Общественное": Волынский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе
Храм Рождества Богородицы в Хмельницком. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Волынский облсовет на западе Украины поддержал запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и рекомендовал областной военной администрации расторгнуть с УПЦ договор аренды земель, пишет во вторник украинское издание "Общественное".
Накануне Ровненский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе.
"Волынский областной совет 11 апреля проголосовал за запрет деятельности Украинской православной церкви на территории области. Проект решения о запрете УПЦ на территории Волыни поддержали 54 депутата. Решение приняли единогласно", - пишет "Общественное".
По информации издания, депутаты также решили обратиться в Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть в Верховной раде вне очереди законопроект "об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций". Также облсовет рекомендовал Волынской областной военной администрации расторгнуть "договор аренды на комплекс сооружений с религиозной организацией "Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь Волынской области" и соответствующие договоры с другими религиозными общинами УПЦ, пользующимися храмами, которые являются памятниками архитектуры".
"Сейчас на Волыни зарегистрировано 523 религиозные общины УПЦ… 49 приходов (с начала спецоперации РФ – ред.) перешли в ПЦУ", - пишет "Общественное" со ссылкой на главного специалиста по вопросам религий и национальностей областной военной администрации Василия Гайдука.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".