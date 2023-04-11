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Волынский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
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Религия
 
13:49 11.04.2023 (обновлено: 13:54 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/upts-1864489144.html
Волынский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе, пишут СМИ
Волынский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
Волынский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе, пишут СМИ
Волынский облсовет на западе Украины поддержал запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и рекомендовал областной военной... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:49
2023-04-11T13:54
религия
украина
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Волынский облсовет на западе Украины поддержал запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и рекомендовал областной военной администрации расторгнуть с УПЦ договор аренды земель, пишет во вторник украинское издание "Общественное". Накануне Ровненский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе. "Волынский областной совет 11 апреля проголосовал за запрет деятельности Украинской православной церкви на территории области. Проект решения о запрете УПЦ на территории Волыни поддержали 54 депутата. Решение приняли единогласно", - пишет "Общественное". По информации издания, депутаты также решили обратиться в Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть в Верховной раде вне очереди законопроект "об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций". Также облсовет рекомендовал Волынской областной военной администрации расторгнуть "договор аренды на комплекс сооружений с религиозной организацией "Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь Волынской области" и соответствующие договоры с другими религиозными общинами УПЦ, пользующимися храмами, которые являются памятниками архитектуры". "Сейчас на Волыни зарегистрировано 523 религиозные общины УПЦ… 49 приходов (с начала спецоперации РФ – ред.) перешли в ПЦУ", - пишет "Общественное" со ссылкой на главного специалиста по вопросам религий и национальностей областной военной администрации Василия Гайдука. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230411/khram-1864392865.html
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украина, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, владимир зеленский
Религия, Украина, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Владимир Зеленский
Волынский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе, пишут СМИ

Издание "Общественное": Волынский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе

CC BY-SA 4.0 / Myroslava Marych / Храм Рождества Богородицы в Хмельницком
Храм Рождества Богородицы в Хмельницком - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Myroslava Marych /
Храм Рождества Богородицы в Хмельницком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Волынский облсовет на западе Украины поддержал запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и рекомендовал областной военной администрации расторгнуть с УПЦ договор аренды земель, пишет во вторник украинское издание "Общественное".
Накануне Ровненский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе.
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"Волынский областной совет 11 апреля проголосовал за запрет деятельности Украинской православной церкви на территории области. Проект решения о запрете УПЦ на территории Волыни поддержали 54 депутата. Решение приняли единогласно", - пишет "Общественное".
По информации издания, депутаты также решили обратиться в Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть в Верховной раде вне очереди законопроект "об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций". Также облсовет рекомендовал Волынской областной военной администрации расторгнуть "договор аренды на комплекс сооружений с религиозной организацией "Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь Волынской области" и соответствующие договоры с другими религиозными общинами УПЦ, пользующимися храмами, которые являются памятниками архитектуры".
"Сейчас на Волыни зарегистрировано 523 религиозные общины УПЦ… 49 приходов (с начала спецоперации РФ – ред.) перешли в ПЦУ", - пишет "Общественное" со ссылкой на главного специалиста по вопросам религий и национальностей областной военной администрации Василия Гайдука.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьВладимир Зеленский
 
 
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