https://ria.ru/20230411/upts-1864489144.html

Волынский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе, пишут СМИ

Волынский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023

Волынский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе, пишут СМИ

Волынский облсовет на западе Украины поддержал запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и рекомендовал областной военной... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:49

2023-04-11T13:49

2023-04-11T13:54

религия

украина

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Волынский облсовет на западе Украины поддержал запрет деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и рекомендовал областной военной администрации расторгнуть с УПЦ договор аренды земель, пишет во вторник украинское издание "Общественное". Накануне Ровненский облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе. "Волынский областной совет 11 апреля проголосовал за запрет деятельности Украинской православной церкви на территории области. Проект решения о запрете УПЦ на территории Волыни поддержали 54 депутата. Решение приняли единогласно", - пишет "Общественное". По информации издания, депутаты также решили обратиться в Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть в Верховной раде вне очереди законопроект "об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций". Также облсовет рекомендовал Волынской областной военной администрации расторгнуть "договор аренды на комплекс сооружений с религиозной организацией "Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь Волынской области" и соответствующие договоры с другими религиозными общинами УПЦ, пользующимися храмами, которые являются памятниками архитектуры". "Сейчас на Волыни зарегистрировано 523 религиозные общины УПЦ… 49 приходов (с начала спецоперации РФ – ред.) перешли в ПЦУ", - пишет "Общественное" со ссылкой на главного специалиста по вопросам религий и национальностей областной военной администрации Василия Гайдука. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230411/khram-1864392865.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, владимир зеленский