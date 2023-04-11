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РПЦ сообщила, что глава Коптской церкви поддержал гонимую УПЦ - РИА Новости, 11.04.2023
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Религия
 
00:53 11.04.2023 (обновлено: 01:05 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/upts-1864364486.html
РПЦ сообщила, что глава Коптской церкви поддержал гонимую УПЦ
РПЦ сообщила, что глава Коптской церкви поддержал гонимую УПЦ - РИА Новости, 11.04.2023
РПЦ сообщила, что глава Коптской церкви поддержал гонимую УПЦ
Глава Коптской церкви Тавадрос II выступил в поддержу монахов Киево-Печерской лавры, гонимых украинскими властями, следует из сообщения, опубликованного на... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T00:53
2023-04-11T01:05
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (протоиерей)
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Глава Коптской церкви Тавадрос II выступил в поддержу монахов Киево-Печерской лавры, гонимых украинскими властями, следует из сообщения, опубликованного на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230410/upts-1864358150.html
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
РПЦ сообщила, что глава Коптской церкви поддержал гонимую УПЦ

РПЦ сообщила, что глава Коптской церкви Тавадрос II поддержал гонимую Киевом УПЦ

Первоиерарх Коптской православной церкви патриарх Александрийский и всей Африки Феодор (Тавадрос) II
Первоиерарх Коптской православной церкви патриарх Александрийский и всей Африки Феодор (Тавадрос) II
Первоиерарх Коптской православной церкви патриарх Александрийский и всей Африки Феодор (Тавадрос) II . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Глава Коптской церкви Тавадрос II выступил в поддержу монахов Киево-Печерской лавры, гонимых украинскими властями, следует из сообщения, опубликованного на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
«
"Патриарх Коптский Тавадрос II направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо, в котором заявил о своей глубокой скорби в связи с событиями, происходящими вокруг Успенской Киево-Печерской лавры. В данной связи предстоятель Коптской церкви также сообщил, что направил письмо с выражением протеста по поводу данных событий в посольство Украины в Египте", - сказано в сообщении.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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