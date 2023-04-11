https://ria.ru/20230411/universitet-1864436334.html

Генпрокуратура создала в Луганске филиал ведомственного вуза

Генпрокуратура создала в Луганске филиал ведомственного вуза - РИА Новости, 11.04.2023

Генпрокуратура создала в Луганске филиал ведомственного вуза

Генеральная прокуратура РФ создала в Луганске юридический институт, который будет филиалом университета прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:44

2023-04-11T11:44

2023-04-11T11:44

россия

луганск

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

луганская народная республика

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ создала в Луганске юридический институт, который будет филиалом университета прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова создан Луганский юридический институт (филиал) федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования "Университет прокуратуры Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что создание филиала университета в Луганске обусловлено необходимостью подготовки квалифицированных кадров для прокуратур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В филиале планируется реализация программ высшего (специалитет, магистратура) и дополнительного профессионального образования.

https://ria.ru/20230410/vuz-1864172399.html

россия

луганск

луганская народная республика

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россия, луганск, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, луганская народная республика