https://ria.ru/20230411/universitet-1864436334.html
Генпрокуратура создала в Луганске филиал ведомственного вуза
Генпрокуратура создала в Луганске филиал ведомственного вуза - РИА Новости, 11.04.2023
Генпрокуратура создала в Луганске филиал ведомственного вуза
Генеральная прокуратура РФ создала в Луганске юридический институт, который будет филиалом университета прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:44
2023-04-11T11:44
2023-04-11T11:44
россия
луганск
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
луганская народная республика
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ создала в Луганске юридический институт, который будет филиалом университета прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова создан Луганский юридический институт (филиал) федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования "Университет прокуратуры Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что создание филиала университета в Луганске обусловлено необходимостью подготовки квалифицированных кадров для прокуратур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В филиале планируется реализация программ высшего (специалитет, магистратура) и дополнительного профессионального образования.
https://ria.ru/20230410/vuz-1864172399.html
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россия, луганск, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, луганская народная республика
Россия, Луганск, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Луганская Народная Республика
Генпрокуратура создала в Луганске филиал ведомственного вуза
Генпрокуратура создала в Луганск юридический институт, филиал ведомственного вуза