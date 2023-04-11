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СК возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка - РИА Новости, 11.04.2023
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15:19 11.04.2023 (обновлено: 17:17 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/ukraina-1864526749.html
СК возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка
СК возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка - РИА Новости, 11.04.2023
СК возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка
Следственный комитет возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:19
2023-04-11T17:17
россия
украина
генеральная прокуратура рф
происшествия
сбербанк россии
андрей иванов
киев
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.Украинские чиновники долгое время ограничивали деятельность кредитной организации и ее дочернего учреждения, чтобы причинить ущерб интересам России, самого банка и его клиентов.Банк стремился реализовать активы, чтобы предоставить украинским клиентам возможность получать финансовые услуги без оглядки на политические предпочтения Киева, но власти страны блокировали все эти попытки, уточнил представитель ведомства."Апофеозом этого пренебрежения интересами собственных граждан &lt;...&gt; стала экспроприация активов кредитной организации, фактически обеспечившая передачу всей собственности дочернего учреждения российского банка в руки украинского олигархата", — пояснил Иванов.В Генпрокуратуре оценили ущерб российскому банку и его клиентам более чем в миллиард долларов.Название пострадавшей кредитной организации официально не раскрывают. Источник уточнил РИА Новости, что речь идет о "дочке" Сбербанка.
https://ria.ru/20230411/aktivy-1864445356.html
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россия, украина, генеральная прокуратура рф, происшествия, сбербанк россии, андрей иванов, киев
Россия, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Сбербанк России, Андрей Иванов, Киев
СК возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка

СК возбудил дело из-за незаконного изъятия украинскими властями активов российского банка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
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"Принято решение о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 ("Мошенничество") и части 2 статьи 169 УК России ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности"). Расследование на контроле Генеральной прокуратуры", — уточнил он.

Украинские чиновники долгое время ограничивали деятельность кредитной организации и ее дочернего учреждения, чтобы причинить ущерб интересам России, самого банка и его клиентов.
Банк стремился реализовать активы, чтобы предоставить украинским клиентам возможность получать финансовые услуги без оглядки на политические предпочтения Киева, но власти страны блокировали все эти попытки, уточнил представитель ведомства.
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"Апофеозом этого пренебрежения интересами собственных граждан <...> стала экспроприация активов кредитной организации, фактически обеспечившая передачу всей собственности дочернего учреждения российского банка в руки украинского олигархата", — пояснил Иванов.
В Генпрокуратуре оценили ущерб российскому банку и его клиентам более чем в миллиард долларов.
Название пострадавшей кредитной организации официально не раскрывают. Источник уточнил РИА Новости, что речь идет о "дочке" Сбербанка.
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