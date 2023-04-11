https://ria.ru/20230411/ukraina-1864526749.html

СК возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка

СК возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка - РИА Новости, 11.04.2023

СК возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка

Следственный комитет возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:19

2023-04-11T15:19

2023-04-11T17:17

россия

украина

генеральная прокуратура рф

происшествия

сбербанк россии

андрей иванов

киев

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.Украинские чиновники долгое время ограничивали деятельность кредитной организации и ее дочернего учреждения, чтобы причинить ущерб интересам России, самого банка и его клиентов.Банк стремился реализовать активы, чтобы предоставить украинским клиентам возможность получать финансовые услуги без оглядки на политические предпочтения Киева, но власти страны блокировали все эти попытки, уточнил представитель ведомства."Апофеозом этого пренебрежения интересами собственных граждан <...> стала экспроприация активов кредитной организации, фактически обеспечившая передачу всей собственности дочернего учреждения российского банка в руки украинского олигархата", — пояснил Иванов.В Генпрокуратуре оценили ущерб российскому банку и его клиентам более чем в миллиард долларов.Название пострадавшей кредитной организации официально не раскрывают. Источник уточнил РИА Новости, что речь идет о "дочке" Сбербанка.

https://ria.ru/20230411/aktivy-1864445356.html

https://ria.ru/20230410/belgiya-1864302438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, генеральная прокуратура рф, происшествия, сбербанк россии, андрей иванов, киев