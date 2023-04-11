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Лавров обсудил с коллегой из Казахстана ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.04.2023
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14:45 11.04.2023 (обновлено: 17:29 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/ukraina-1864513728.html
Лавров обсудил с коллегой из Казахстана ситуацию на Украине
Лавров обсудил с коллегой из Казахстана ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.04.2023
Лавров обсудил с коллегой из Казахстана ситуацию на Украине
Главы МИД РФ и Казахстана обсудили ситуацию на Украине, Россия ценит взвешенную позицию Казахстана по всему комплексу этих вопросов, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:45
2023-04-11T17:29
в мире
россия
казахстан
украина
сергей лавров
мурат нуртлеу
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и Казахстана обсудили ситуацию на Украине, Россия ценит взвешенную позицию Казахстана по всему комплексу этих вопросов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас всегда происходит откровенный обмен мнениями по всем вопросам, которые являются актуальными для международной повестки дня. Говорили мы и о ситуации на Украине и вокруг нее. Мы высказали наши обновленные оценки происходящего как задуманного коллективным Западом проекта по нанесению стратегического поражения России", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. По словам Лаврова, этот проект "готовился долгие годы". "Мы здесь уже не видим каких-либо изменений конфронтационной линии, исповедуемой западными лидерами, будь то Вашингтон, Брюссель, Лондон или другие столицы", - отметил он. По словам министра, "мы ценим взвешенную позицию наших казахстанских друзей по всему комплексу этих вопросов, и будем продолжать диалог по этой и другим проблемам".
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859517854.html
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в мире, россия, казахстан, украина, сергей лавров, мурат нуртлеу
В мире, Россия, Казахстан, Украина, Сергей Лавров, Мурат Нуртлеу
Лавров обсудил с коллегой из Казахстана ситуацию на Украине

Глава МИД России Лавров обсудил с коллегой из Казахстана Нуртлеу ситуацию на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи. 11 апреля 2023
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи. 11 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи. 11 апреля 2023
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и Казахстана обсудили ситуацию на Украине, Россия ценит взвешенную позицию Казахстана по всему комплексу этих вопросов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас всегда происходит откровенный обмен мнениями по всем вопросам, которые являются актуальными для международной повестки дня. Говорили мы и о ситуации на Украине и вокруг нее. Мы высказали наши обновленные оценки происходящего как задуманного коллективным Западом проекта по нанесению стратегического поражения России", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.
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По словам Лаврова, этот проект "готовился долгие годы".
"Мы здесь уже не видим каких-либо изменений конфронтационной линии, исповедуемой западными лидерами, будь то Вашингтон, Брюссель, Лондон или другие столицы", - отметил он.
По словам министра, "мы ценим взвешенную позицию наших казахстанских друзей по всему комплексу этих вопросов, и будем продолжать диалог по этой и другим проблемам".
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В миреРоссияКазахстанУкраинаСергей ЛавровМурат Нуртлеу
 
 
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