https://ria.ru/20230411/ukraina-1864513728.html

Лавров обсудил с коллегой из Казахстана ситуацию на Украине

Лавров обсудил с коллегой из Казахстана ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.04.2023

Лавров обсудил с коллегой из Казахстана ситуацию на Украине

Главы МИД РФ и Казахстана обсудили ситуацию на Украине, Россия ценит взвешенную позицию Казахстана по всему комплексу этих вопросов, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:45

2023-04-11T14:45

2023-04-11T17:29

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казахстан

украина

сергей лавров

мурат нуртлеу

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и Казахстана обсудили ситуацию на Украине, Россия ценит взвешенную позицию Казахстана по всему комплексу этих вопросов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас всегда происходит откровенный обмен мнениями по всем вопросам, которые являются актуальными для международной повестки дня. Говорили мы и о ситуации на Украине и вокруг нее. Мы высказали наши обновленные оценки происходящего как задуманного коллективным Западом проекта по нанесению стратегического поражения России", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. По словам Лаврова, этот проект "готовился долгие годы". "Мы здесь уже не видим каких-либо изменений конфронтационной линии, исповедуемой западными лидерами, будь то Вашингтон, Брюссель, Лондон или другие столицы", - отметил он. По словам министра, "мы ценим взвешенную позицию наших казахстанских друзей по всему комплексу этих вопросов, и будем продолжать диалог по этой и другим проблемам".

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859517854.html

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863713917.html

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в мире, россия, казахстан, украина, сергей лавров, мурат нуртлеу