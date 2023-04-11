https://ria.ru/20230411/ukraina-1864366418.html

Украине предрекли опустошение

Украине предрекли опустошение - РИА Новости, 11.04.2023

Украине предрекли опустошение

Население Украины к 2030 году может сократиться до 24 миллионов человек, а к 2100 году депопуляция достигнет почти половины от текущей численности, об этом... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T01:50

2023-04-11T01:50

2023-04-11T02:13

в мире

украина

европа

россия

олег соскин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855123648_0:39:2881:1660_1920x0_80_0_0_aaa636f6d88cbdd46902a65547b3a3b8.jpg

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Население Украины к 2030 году может сократиться до 24 миллионов человек, а к 2100 году депопуляция достигнет почти половины от текущей численности, об этом говорится в материале украинского издания "Вести.ua"."По подсчетам ООН, к 2100 году население Украины сократится на 45%. По данным Госстата Украины, с начала 2021 года смертность выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводит данную статистику автор статьи.В материале содержатся данные ряда социологов, например, на руководителя Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову, которая утверждает, что покинувшие после начала конфликта страну украинцы, в первую очередь молодое поколение, не вернутся назад, а предпочтут осесть в Европе."Если у людей разрушено жилье и у них нет работы, им некуда возвращаться. Демограф считает, что к 2030 году население Украины сократится до 24–32 миллионов человек, 2023-й будет годом катастрофического падения показателя рождаемости и высоким показателем смертности не только из-за военных действий, но и вследствие стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи", – заявила ЛибановаПо ее мнению, помимо тех, кто уже покинул страну, эмигрировать могут еще до пяти миллионов человек. Схожего мнения придерживается старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Александр Гладун, утверждающий, что страны Европы будут стимулировать эмиграцию с Украины.По мнению социолога Юрия Гаврилечко, в первую очередь не вернутся на Украину такие группы людей, как бизнесмены, родители с детьми, поступившими в европейские образовательные учреждения, люди, создавшие за границей новые семьи, и пенсионеры, которые обеспечены за рубежом лучше, чем на родине. При этом социолог также отмечает и потери в ходе конфликта с Россией, в ходе которого погибают взрослые обученные специалисты с опытом работы, что приведет к кризису на рынке труда.Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал ситуацию на Украине взрывоопасной из-за узурпации власти президентом и экономического коллапса. Как отметил специалист, Киев уже фактически обанкротился и лишился 60 процентов хозяйственного комплекса, гривна держится только благодаря внутренним и внешним запасам, а социальная структура общества разорвана из-за эмиграции 11 миллионов человек из республики. Все эти факты говорят о приближении революционного взрыва в государстве, предположил Соскин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230408/ukraina-1863924542.html

https://ria.ru/20230317/zelenskiy-1858679187.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, россия, олег соскин