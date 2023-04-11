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Украине предрекли опустошение - РИА Новости, 11.04.2023
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01:50 11.04.2023 (обновлено: 02:13 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/ukraina-1864366418.html
Украине предрекли опустошение
Украине предрекли опустошение - РИА Новости, 11.04.2023
Украине предрекли опустошение
Население Украины к 2030 году может сократиться до 24 миллионов человек, а к 2100 году депопуляция достигнет почти половины от текущей численности, об этом... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T01:50
2023-04-11T02:13
в мире
украина
европа
россия
олег соскин
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Население Украины к 2030 году может сократиться до 24 миллионов человек, а к 2100 году депопуляция достигнет почти половины от текущей численности, об этом говорится в материале украинского издания "Вести.ua"."По подсчетам ООН, к 2100 году население Украины сократится на 45%. По данным Госстата Украины, с начала 2021 года смертность выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводит данную статистику автор статьи.В материале содержатся данные ряда социологов, например, на руководителя Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову, которая утверждает, что покинувшие после начала конфликта страну украинцы, в первую очередь молодое поколение, не вернутся назад, а предпочтут осесть в Европе."Если у людей разрушено жилье и у них нет работы, им некуда возвращаться. Демограф считает, что к 2030 году население Украины сократится до 24–32 миллионов человек, 2023-й будет годом катастрофического падения показателя рождаемости и высоким показателем смертности не только из-за военных действий, но и вследствие стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи", – заявила ЛибановаПо ее мнению, помимо тех, кто уже покинул страну, эмигрировать могут еще до пяти миллионов человек. Схожего мнения придерживается старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Александр Гладун, утверждающий, что страны Европы будут стимулировать эмиграцию с Украины.По мнению социолога Юрия Гаврилечко, в первую очередь не вернутся на Украину такие группы людей, как бизнесмены, родители с детьми, поступившими в европейские образовательные учреждения, люди, создавшие за границей новые семьи, и пенсионеры, которые обеспечены за рубежом лучше, чем на родине. При этом социолог также отмечает и потери в ходе конфликта с Россией, в ходе которого погибают взрослые обученные специалисты с опытом работы, что приведет к кризису на рынке труда.Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал ситуацию на Украине взрывоопасной из-за узурпации власти президентом и экономического коллапса. Как отметил специалист, Киев уже фактически обанкротился и лишился 60 процентов хозяйственного комплекса, гривна держится только благодаря внутренним и внешним запасам, а социальная структура общества разорвана из-за эмиграции 11 миллионов человек из республики. Все эти факты говорят о приближении революционного взрыва в государстве, предположил Соскин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230408/ukraina-1863924542.html
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в мире, украина, европа, россия, олег соскин
В мире, Украина, Европа, Россия, Олег Соскин
Украине предрекли опустошение

"Вести.ua": население Украины к 2030 году может сократиться до 24 миллионов человек

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Население Украины к 2030 году может сократиться до 24 миллионов человек, а к 2100 году депопуляция достигнет почти половины от текущей численности, об этом говорится в материале украинского издания "Вести.ua".
"По подсчетам ООН, к 2100 году население Украины сократится на 45%. По данным Госстата Украины, с начала 2021 года смертность выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводит данную статистику автор статьи.
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В материале содержатся данные ряда социологов, например, на руководителя Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову, которая утверждает, что покинувшие после начала конфликта страну украинцы, в первую очередь молодое поколение, не вернутся назад, а предпочтут осесть в Европе.
"Если у людей разрушено жилье и у них нет работы, им некуда возвращаться. Демограф считает, что к 2030 году население Украины сократится до 24–32 миллионов человек, 2023-й будет годом катастрофического падения показателя рождаемости и высоким показателем смертности не только из-за военных действий, но и вследствие стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи", – заявила Либанова
По ее мнению, помимо тех, кто уже покинул страну, эмигрировать могут еще до пяти миллионов человек. Схожего мнения придерживается старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Александр Гладун, утверждающий, что страны Европы будут стимулировать эмиграцию с Украины.
По мнению социолога Юрия Гаврилечко, в первую очередь не вернутся на Украину такие группы людей, как бизнесмены, родители с детьми, поступившими в европейские образовательные учреждения, люди, создавшие за границей новые семьи, и пенсионеры, которые обеспечены за рубежом лучше, чем на родине. При этом социолог также отмечает и потери в ходе конфликта с Россией, в ходе которого погибают взрослые обученные специалисты с опытом работы, что приведет к кризису на рынке труда.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал ситуацию на Украине взрывоопасной из-за узурпации власти президентом и экономического коллапса. Как отметил специалист, Киев уже фактически обанкротился и лишился 60 процентов хозяйственного комплекса, гривна держится только благодаря внутренним и внешним запасам, а социальная структура общества разорвана из-за эмиграции 11 миллионов человек из республики. Все эти факты говорят о приближении революционного взрыва в государстве, предположил Соскин.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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