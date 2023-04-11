https://ria.ru/20230411/ukraina-1864366090.html
Зеленский ввел министра промышленности Украины в cтавку главнокомандующего
Зеленский ввел министра промышленности Украины в cтавку главнокомандующего - РИА Новости, 11.04.2023
Зеленский ввел министра промышленности Украины в cтавку главнокомандующего
Владимир Зеленский ввел министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T01:44
2023-04-11T01:44
2023-04-11T01:44
камышин
европа
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
укрзализныця
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован 10 апреля на сайте Зеленского. "Ввести в персональный состав ставки верховного главнокомандующего Камышина Александра Николаевича - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в документе. На прошлой неделе Зеленский ввел Камышина в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Председатель правления украинской государственной железнодорожной компании "Укрзализныця" Александр Камышин в конце февраля заявил, что подает в отставку и возглавит представительство компании в Европе. Позднее, в марте, Верховная рада утвердила Камышина в должности министра по стратегическим отраслям промышленности вместо отправленного в отставку Павла Рябикина.
https://ria.ru/20230407/vsu-1863804918.html
https://ria.ru/20230306/glavnokomanduyuschiy-1856090530.html
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камышин, европа, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, укрзализныця, верховная рада украины, в мире
Камышин, Европа, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Укрзализныця, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский ввел министра промышленности Украины в cтавку главнокомандующего
Зеленский ввел главу стратегической промышленности Камышина в ставку главнокомандующего