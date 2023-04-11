https://ria.ru/20230411/ukraina-1864243807.html

Сбывается худшее. Украину готовят к поглощению

Сбывается худшее. Украину готовят к поглощению - РИА Новости, 11.04.2023

Сбывается худшее. Украину готовят к поглощению

В украинских медиа обсуждают перспективы объединения с Польшей. То, что раньше Киев и Варшава списывали на "кремлевскую пропаганду", теперь расценивают как шанс РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T08:00

2023-04-11T08:00

2023-04-11T11:25

в мире

украина

польша

варшава

владимир зеленский

радослав сикорский

евросоюз

нато

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Михаил Катков. В украинских медиа обсуждают перспективы объединения с Польшей. То, что раньше Киев и Варшава списывали на "кремлевскую пропаганду", теперь расценивают как шанс на безопасное будущее. К чему это может привести — в материале РИА Новости.Настоящий друг"Между нашими народами не будет границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого еще нужно немного пройти бок о бок", — заявил Зеленский в Варшаве. Это послужило поводом для дискуссии о возможной конфедерации Украины и Польши.Прецеденты есть: Речь Посполитая в XVI-XVIII веках включала в себя территории современных Польши, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Словакии. Кроме того, в начале ХХ столетия поляки пытались реализовать проект "Междуморье". Правда, захватить удалось лишь часть Украины, Белоруссии и Литвы. В 2020-м создали Люблинский треугольник — к Киеву и Варшаве присоединился Вильнюс. Два члена НАТО хотели помочь украинцам поскорее вступить в военный блок. Также троица собиралась вместе развивать экономику, туризм и привлекать инвестиции.Новый вариант конфедерации якобы рассматривают в рамках поиска гарантий безопасности для Киева после завершения российской спецоперации на тот случай, если Украину не примут в НАТО и Евросоюз. В Польше задумывались об оккупации или аннексии украинских западных территорий под предлогом защиты от России и раньше. В частности, бывший глава польского МИД Радослав Сикорский говорил, что Варшава планировала раздел соседнего государства, но "героизм Зеленского и помощь Запада" сделали этот сценарий неактуальным.Украинцам уже разрешили легально находиться в Польше 18 месяцев, работать, устраивать детей в местную систему образования. Киев, разумеется, предоставил полякам те же права.Согласно исследованию Варшавского и Экономико-гуманитарного университетов, 48% респондентов считают, что надо расширить военные поставки Киеву, около трети — против. Социальную помощь украинцам одобряют до 87%, если речь идет об образовании детей, и 49% — финансовую.По данным польской миграционной платформы EWL, 89% украинских беженцев в стране уверены, что после завершения боевых действий Киев и Варшава сблизятся. При этом лишь половина опрошенных посещала Польшу до СВО, но сейчас 82% нашли здесь работу. В Центре Разумкова утверждают, что Варшаве симпатизирует 91% украинцев.Орел расправил крыльяЗеленский всячески помогает Польше укрепить образ главного союзника Киева. Его визит в Варшаву широко рекламировался, все заранее знали, куда, когда и зачем он приедет. Такая публичность удивила журналистов, ведь перемещения президента Украины и его встречи с иностранными лидерами обычно не анонсировались из соображений безопасности.Анджей Дуда торжественно вручил Зеленскому высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. "Нет никаких сомнений в том, что вы, Владимир, образцовый лидер государства и нации", — сказал он.Поляки первыми передали Украине танки: 250 Т-72 и как минимум четыре Leopard 2А4. Варшава — среди главных лоббистов поставок Киеву истребителей. Четыре МиГ-29 уже отправили, в ближайшее время добавят еще десять.Зеленскому такая поддержка очень нравится. В Польше он признался, что представители некоторых стран пытаются склонить его к компромиссу на пути в НАТО, но ему это не нужно. Поэтому позиция Варшавы для Киева особенно ценна.Хочется и колетсяОпрошенные РИА Новости эксперты напоминают, что любое государство заинтересовано в стратегических союзах с соседями. У Киева для этого есть только Варшава. Однако пока сложно сказать, чем обернется сближение."Вполне возможно, попробуют создать нечто вроде Союзного государства России и Белоруссии. Но Варшава намного больше Киева обременена внешним обязательствами — в НАТО и Евросоюзе. К примеру, как полякам гарантировать безопасность украинцев, если Североатлантический альянс этого не пожелает? Под вопросом окажется пункт устава о том, что нападение на одного — это атака сразу на всех", — говорит аналитик Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.Украинский политолог Константин Бондаренко, исходя из личного общения с европейскими политиками, утверждает, что Польшу скорее исключат из НАТО и ЕС, чем позволят ей конфедерацию с Украиной. По мнению его коллеги Руслана Бортника, теоретически Североатлантический альянс может разрешить полякам заключить с Киевом договор о безопасности по примеру США, у которых такие соглашения есть с Японией и Южной Кореей. Но он не верит, что Варшава пойдет на это. Польша (как и другие страны Европы) хочет, чтобы Украина сохранилась как буферное государство, а сама приобретать этот статус вовсе не собирается.Как бы то ни было, эксперты солидарны в том, что сейчас об объединении Киева и Варшавы рассуждают те, кого не интересует практическая сторона вопроса. На самом деле еще ничего не известно. У поляков с украинцами хватало конфликтов, и спор о Бандере — герой он или нацистский преступник — не окончен.К тому же до 2022-го Польша была почти моноэтнической страной — 93% поляков. Теперь, по некоторым данным, на десять процентов меньше. Президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скурка отметил: местным уже не нравится, что беженцы общаются по-русски, потому что это "язык врага".

https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html

https://ria.ru/20230329/belorussiya-1861264243.html

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858029112.html

украина

польша

варшава

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в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, радослав сикорский, евросоюз, нато, политика