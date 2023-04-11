https://ria.ru/20230411/ubiystvo-1864580111.html
Суд в Челябинске арестовал четырех фигурантов дела об убийстве подростка
Суд в Челябинске арестовал четырех фигурантов дела об убийстве подростка - РИА Новости, 11.04.2023
Суд в Челябинске арестовал четырех фигурантов дела об убийстве подростка
Центральный районный суда Челябинска на два месяца арестовал четверых фигурантов уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:38
2023-04-11T17:38
2023-04-11T17:38
происшествия
челябинск
россия
таджикистан
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Центральный районный суда Челябинска на два месяца арестовал четверых фигурантов уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда во вторник. По информации регионального СУСК РФ, в воскресенье ночью около одного из домов на северо-западе Челябинска было обнаружено тело 17-летнего юноши со смертельным ножевым ранением. Первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Мужчина признался правоохранителям, что нанес подростку удар ножом. Позже по подозрению в причастности к убийству были задержаны еще трое жителей Челябинска, среди которых двое несовершеннолетних - они, по версии силовиков, избили потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", решается вопрос о предъявлении обвинения всем подозреваемым, отмечали следователи. "Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 июня", - сказали агентству в пресс-службе суда. В суде уточнили, что двоим фигурантам дела по 17 лет, двум другим - 20 лет и 33 года. Ранее местные СМИ писали, что подросток был убит в ходе конфликта участников онлайн-игры, который продолжился на улице возле компьютерного клуба. Также сообщалось, что все задержанные - родственники, приехавшие в Россию из Таджикистана и обучающиеся в Уральском региональном колледже в Челябинске.
https://ria.ru/20230411/zaderzhanie-1864427210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Челябинске арестовал четырех фигурантов дела об убийстве подростка
Суд в Челябинске арестовал четырех фигурантов дела об убийстве семнадцатилетнего подростка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Центральный районный суда Челябинска на два месяца арестовал четверых фигурантов уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда во вторник.
По информации регионального СУСК РФ
, в воскресенье ночью около одного из домов на северо-западе Челябинска было обнаружено тело 17-летнего юноши со смертельным ножевым ранением. Первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Мужчина признался правоохранителям, что нанес подростку удар ножом.
В Ярославской области задержали подозреваемого в тройном убийстве
Позже по подозрению в причастности к убийству были задержаны еще трое жителей Челябинска, среди которых двое несовершеннолетних - они, по версии силовиков, избили потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", решается вопрос о предъявлении обвинения всем подозреваемым, отмечали следователи.
"Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 июня", - сказали агентству в пресс-службе суда. В суде уточнили, что двоим фигурантам дела по 17 лет, двум другим - 20 лет и 33 года.
Ранее местные СМИ писали, что подросток был убит в ходе конфликта участников онлайн-игры, который продолжился на улице возле компьютерного клуба. Также сообщалось, что все задержанные - родственники, приехавшие в Россию из Таджикистана
и обучающиеся в Уральском региональном колледже в Челябинске.
Под Челябинском подросток погиб после разгерметизации газового баллона