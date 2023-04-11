https://ria.ru/20230411/ubiystvo-1864580111.html

Суд в Челябинске арестовал четырех фигурантов дела об убийстве подростка

Суд в Челябинске арестовал четырех фигурантов дела об убийстве подростка - РИА Новости, 11.04.2023

Суд в Челябинске арестовал четырех фигурантов дела об убийстве подростка

Центральный районный суда Челябинска на два месяца арестовал четверых фигурантов уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:38

2023-04-11T17:38

2023-04-11T17:38

происшествия

челябинск

россия

таджикистан

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Центральный районный суда Челябинска на два месяца арестовал четверых фигурантов уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда во вторник. По информации регионального СУСК РФ, в воскресенье ночью около одного из домов на северо-западе Челябинска было обнаружено тело 17-летнего юноши со смертельным ножевым ранением. Первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Мужчина признался правоохранителям, что нанес подростку удар ножом. Позже по подозрению в причастности к убийству были задержаны еще трое жителей Челябинска, среди которых двое несовершеннолетних - они, по версии силовиков, избили потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", решается вопрос о предъявлении обвинения всем подозреваемым, отмечали следователи. "Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 июня", - сказали агентству в пресс-службе суда. В суде уточнили, что двоим фигурантам дела по 17 лет, двум другим - 20 лет и 33 года. Ранее местные СМИ писали, что подросток был убит в ходе конфликта участников онлайн-игры, который продолжился на улице возле компьютерного клуба. Также сообщалось, что все задержанные - родственники, приехавшие в Россию из Таджикистана и обучающиеся в Уральском региональном колледже в Челябинске.

https://ria.ru/20230411/zaderzhanie-1864427210.html

https://ria.ru/20230217/ballon-1852766157.html

челябинск

россия

таджикистан

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, челябинск, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)