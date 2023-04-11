https://ria.ru/20230411/turpotok-1864556464.html

Руденя: Тверская область увеличила турпоток в два раза

Руденя: Тверская область увеличила турпоток в два раза - РИА Новости, 11.04.2023

Руденя: Тверская область увеличила турпоток в два раза

Тверская область за семь лет увеличила турпоток в два раза, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:38

2023-04-11T16:38

2023-04-11T16:38

тверская область

игорь руденя

тверская область

конаковский район

тверь

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ТВЕРЬ, 11 апр – РИА Новости. Тверская область за семь лет увеличила турпоток в два раза, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, перспективы развития отрасли рассмотрены во вторник на заседании правительства Тверской области. Благодаря предпринимаемым мерам туристический поток в тверской регион вырос с 1,3 миллиона человек в 2016 году до 2,6 миллиона человек в 2022 году. Региональные власти рассчитывают к 2026 году увеличить турпоток в регион до 4,3 миллиона человек."За последние семь лет туристический поток в Тверскую область вырос в два раза. Мы видим, что в настоящее время в туризме особенно интенсивно проходит импортозамещение. На территории региона развиваются водные маршруты, агро- и другие направления туризма. Все более популярными становятся как кратковременные, так и длительные путешествия по нашему региону", - отметил на заседании Руденя.По его словам, для Тверской области, расположенной между двумя столичными агломерациями, важно оперативно реализовать рекреационный потенциал, а также максимально использовать возможности национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".В настоящее время Тверская область предлагает туристам более 300 вариантов размещения, включая отели, кемпинги и глэмпинги. В частности, три новых объекта при поддержке федерального бюджета были созданы в 2022 году. При финансовом участии региона в 2022 году создано шесть туробъектов, столько же планируется ввести в этом году. Обеспечена поддержка туроператоров, в том числе, организующих экскурсии и туры для школьников. Возмещаются затраты на приобретение туристских автобусов.Губернатор на заседании регправительства поручил активнее развивать востребованное направление – охотничьи туры. Также поставлена задача проработать вопрос подготовки необходимых специалистов для кадрового обеспечения отрасли.В Тверской области запланирована реализация инвестпроектов по открытию крупных объектов в сфере туризма. Один из них, включенный в перечень приоритетных инвестпроектов области, – комплекс ООО "ЛВ.РУ" возле деревни Тешилово Конаковского района.Также в 2023 году при федеральной поддержке планируется реализовать проект по созданию туристских кодов центров Твери и Торопца. Предусмотрены обустройство фотозон, смотровых площадок, навигации, подсветки, установка инфоцентров, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230109/turisty-1843726709.html

тверская область

конаковский район

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, конаковский район, тверь