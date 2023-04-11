Дегтярев: ДГК установит отечественные турбины для работы ТЭЦ-4 в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 11 апр - РИА Новости. Дальневосточная генерирующая компания (АО "ДГК", входит в группу РусГидро) установит отечественные турбины для работы ТЭЦ-4 в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Провел рабочую встречу с генеральным директором АО "ДГК" Константином Ильковским. Обсудили ход строительства в Хабаровске ТЭЦ-4 мощностью 410 мегаватт. Из-за санкционного давления со стороны западных стран вместо импортного оборудования на станции будут установлены две отечественные газовые турбины. Их произведут в Рыбинске Ярославской области на заводе "Сатурн" Объединенной двигателестроительной корпорации. Соглашение о поставке уже заключено", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что правительство "очень рассчитывает на то, что установленная электрическая мощность будущей ТЭЦ-4 после ввода ее в эксплуатацию позволит и дальше наращивать промышленность и экономику Хабаровской агломерации".
По словам главы региона, развитие экономики края по итогам прошлого года привело к увеличению выработки электроэнергии почти на 13% по сравнению с 2021-м. "У нас фиксируется рост промышленного производства, регионального валового продукта. Сегодня Дальний Восток является локомотивом российской экономики. Поэтому мы здесь с вами партнеры", - цитирует губернатора его пресс-служба.
По данным правительства региона, Ильковский рассказал о ближайших и среднесрочных перспективах предприятия в этом направлении. В их числе строительство дополнительных мощностей на площадке Комсомольска-на-Амуре. Действующие КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2 в скором времени не смогут в полной мере обеспечить растущую потребность в электрической и тепловой энергиях. Уточняется, что решение о новой теплоэлектроцентрали будет принято до конца года. Еще одна стратегически важная задача – газификация станций, что в итоге повысит эффективность их работы, а также положительно отразится на состоянии окружающей среды. Глава региона поддержал озвученные Ильковским предложения и выразил готовность оказывать всяческое содействие в их реализации.
ТЭЦ-4 будет работать на природном газе и призвана заменить уже устаревшую и неэффективную угольную ТЭЦ-1. Использование дизельного топлива здесь будет предусмотрено в качестве резервного, сообщало региональное правительство летом 2022 года. Строительство начато в конце 2021-го, работы запланировано завершить в два этапа: в 2024 и 2025 году. Стоимость объекта на тот момент оценивалась в 57 миллиардов рублей, сообщал Дегтярев. Строительство теплоэлектроцентрали находится на личном контроле губернатора.
Проектная электрическая мощность ТЭЦ-4 должна составить 320,8 МВт, а тепловая – 1 368,3 Гкал/ч. Запланировано, что новая тепловая электростанция в год будет выделять 1,7 млрд кВт/ч. Заказчиком проекта выступает ПАО "РусГидро".