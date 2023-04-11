https://ria.ru/20230411/trud-1864579097.html

Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ, заявил Путин

Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ, заявил Путин - РИА Новости, 11.04.2023

Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ, заявил Путин

Рынок труда в России станет одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума, нужно будет презентовать предложения по этому... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:36

2023-04-11T17:36

2023-04-11T17:38

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Рынок труда в России станет одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума, нужно будет презентовать предложения по этому направлению, заявил на совещании с правительством во вторник президент России Владимир Путин."Хотел бы отметить, что тема рынка труда станет одной из ключевых на предстоящем Петербургском экономическом форуме. Прошу коллег внимательно проработать актуальные вопросы в этой сфере. Важно будет вместе презентовать наши предложения по этому важнейшему направлению так, чтобы все в стране, кто заинтересован, услышали, а заинтересованы практически все граждане России, но и наши партнеры за рубежом тоже знали бы о наших планах", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20220615/pmef-1795183640.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин