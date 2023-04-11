Рейтинг@Mail.ru
Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ, заявил Путин - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 11.04.2023 (обновлено: 17:38 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/trud-1864579097.html
Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ, заявил Путин
Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ, заявил Путин - РИА Новости, 11.04.2023
Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ, заявил Путин
Рынок труда в России станет одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума, нужно будет презентовать предложения по этому... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:36
2023-04-11T17:38
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795506902_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_6091811b3dce9ec4f4d7ee1ba5b1edef.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Рынок труда в России станет одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума, нужно будет презентовать предложения по этому направлению, заявил на совещании с правительством во вторник президент России Владимир Путин."Хотел бы отметить, что тема рынка труда станет одной из ключевых на предстоящем Петербургском экономическом форуме. Прошу коллег внимательно проработать актуальные вопросы в этой сфере. Важно будет вместе презентовать наши предложения по этому важнейшему направлению так, чтобы все в стране, кто заинтересован, услышали, а заинтересованы практически все граждане России, но и наши партнеры за рубежом тоже знали бы о наших планах", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20220615/pmef-1795183640.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795506902_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_3a3f46633195f6bca278cbe8bd9e240a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин
Экономика, Петербургский международный экономический форум (фонд), Владимир Путин
Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ, заявил Путин

Путин: тема рынка труда будет одной из ключевых на ПМЭФ, надо проработать ключевые вопросы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", где проходил Петербургский международный экономический форум
Флаги у конгрессно-выставочного центра Экспофорум, где проходил Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаги у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", где проходил Петербургский международный экономический форум. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Рынок труда в России станет одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума, нужно будет презентовать предложения по этому направлению, заявил на совещании с правительством во вторник президент России Владимир Путин.
"Хотел бы отметить, что тема рынка труда станет одной из ключевых на предстоящем Петербургском экономическом форуме. Прошу коллег внимательно проработать актуальные вопросы в этой сфере. Важно будет вместе презентовать наши предложения по этому важнейшему направлению так, чтобы все в стране, кто заинтересован, услышали, а заинтересованы практически все граждане России, но и наши партнеры за рубежом тоже знали бы о наших планах", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Форум МСП пройдет в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Петербургский международный экономический форум
15 июня 2022, 06:14
 
ЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала