https://ria.ru/20230411/trud-1864579097.html
Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ, заявил Путин
Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ, заявил Путин - РИА Новости, 11.04.2023
Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ, заявил Путин
Рынок труда в России станет одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума, нужно будет презентовать предложения по этому... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:36
2023-04-11T17:36
2023-04-11T17:38
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Рынок труда в России станет одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума, нужно будет презентовать предложения по этому направлению, заявил на совещании с правительством во вторник президент России Владимир Путин."Хотел бы отметить, что тема рынка труда станет одной из ключевых на предстоящем Петербургском экономическом форуме. Прошу коллег внимательно проработать актуальные вопросы в этой сфере. Важно будет вместе презентовать наши предложения по этому важнейшему направлению так, чтобы все в стране, кто заинтересован, услышали, а заинтересованы практически все граждане России, но и наши партнеры за рубежом тоже знали бы о наших планах", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20220615/pmef-1795183640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин
Экономика, Петербургский международный экономический форум (фонд), Владимир Путин
Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ, заявил Путин
Путин: тема рынка труда будет одной из ключевых на ПМЭФ, надо проработать ключевые вопросы